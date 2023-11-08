三大事業群穩步發展 智冠前三季賺半個股本

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智冠科技（5478）8日公告2023年第三季財務報表。第三季因遊戲通路行銷力道減緩，營收獲利均較去年減少，但在數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群穩步發展下，累計前三季獲利年增15％，前三季每股稅後純益為5.5元。

第三季合併營收14.34億元，季減10％，年減6％，稅後純益1.89億元，季減12％、年減8％，每股稅後純益為1.56元。前三季累計合併營收46.94億元，年增6％，稅後純益6.66億元，年增15％，每股稅後純益5.50元。

展望第四季，智冠集團持續以「一站式服務」為優勢，整合資源爭取國際業者的合作，尤其看好東南亞市場的潛力。

遊戲事業群方面，智冠MyCard數位點數及整合行銷服務不斷累積串接規模，維持穩健成長趨勢。遊戲研發子公司中華網龍積極與海外廠商洽談IP授權與合作開發，該公司「飄流幻境M」泰文版10月於泰國雙平台上架，而「吞食天地 多元宇宙」鏈遊版也將在東南亞推出。此外，經典端遊「吞食天地2 Online」將於STEAM平台推出「吞食天地2：誕生Reborn」，推向全球玩家市場。

營運子公司遊戲新幹線則代理經典端遊「天龍八部Online宗師版」，已於11月3日在台上市，對於第四季將有所挹注。

至於網路廣告行銷事業群一帆數位，將提供AI分析模組與大數據洞察，提供客製化數位行銷整合服務，該公司將隨集團在東南亞布局，2023年正式插旗泰國市場，成為LINE泰國地區廣告經銷夥伴。

金融科技事業群的第三方支付公司藍新集團，旗下核心業務「NewebPay藍新金流」日前已通過數發部「第三方支付機構能量登錄」，成為國內首波通過審核的業者，未來將持續導入更多交易監控措施，近期也將開啟先買後付服務「Fula付啦」，吸引無卡族群線上購物，搶攻年底消費旺季與電商購物檔期。

智冠旗下的電子支付子公司簡單行動支付，旗下「ezAIO簡單收」第二代多元支付無線端末設備，合市場上主流支付工具及電子發票加值服務，解決商戶痛點，現已進入試營運階段，可望於上市後加速擴大線下通路合作據點。