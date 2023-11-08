美政府持續大量舉債 債務日增52億美元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 賴宇萍】美國政府持續大量舉債，以支撐國家經濟。但債務如雪球般越滾越大，據美國銀行（美銀）估算，到2033年，美國政府債務料超過50兆美元（約新台幣1626兆元），等於未來10年，債務每天激增52億美元（約新台幣1691億元），或每小時2.18億美元（約新台幣71億元）。

美銀周二（8日）在一份報告中援引美國國會預算辦公室（CBO）的數據指出，當前美國債務總額為33.6兆美元（約新台幣1093兆元），而由於2020年代的「財政過剩」，預計在未來10年內，債務料將激增20兆美元（約新台幣650兆元）至54兆美元。

美銀投資策略師Michael Hartnett指出，美國債務比中國大陸、日本、德國與印度GDP全部加起來還要多。

債務激增之際，美國政府的預算赤字也出現爆炸性成長，今年以來已跳增3200億美元（約新台幣10兆元）至1.7兆美元（約新台幣55兆元），迫使美國財政部拍賣數兆美元的新債券。

可怕的是，債券殖利率飆升，導致利息支出激增，債務負擔更加沉重。截至10月底，美國公債的年化利息支出估計已超過1兆美元（約新台幣32.5兆元）。

美銀表示，只要美國政策制定者繼續高額舉債，增加政府未償債務，投資人就有理由擔心通膨、債券違約與貨幣貶值等揮之不去的風險。Michael Hartnett指出，美國聯準會有可能在未來幾年重啟量化寬鬆來救助政府。