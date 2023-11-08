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立冬持續抗蚊防疫 台南佳里再增4例第二型登革熱病例

  • 中時即時 曹婷婷
台南登革熱至8日累計1萬9446例，本周本土登革熱前3日病例，較上周同期大幅減少21％，化學防治仍持續不懈。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真的）
台南登革熱至8日累計1萬9446例，本周本土登革熱前3日病例，較上周同期大幅減少21％，化學防治仍持續不懈。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真的）

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台南本土登革熱8日新增148例，累計1萬9446例， 8日迎來24節氣的「立冬」，過去台南登革熱疫情這時多已接近尾聲，但今年還打拚防疫階段，佳里區也再度新增4例第二型登革熱病例；不過，好消息是依據衛生福利部疾病管制署登革熱前進應變工作隊疫情評估資料顯示，本周前3日病例共414例，較上周同期523例大減21％，加上社區病媒蚊監測指數均已同步下降，離疫情終結日又近了一點！

台南今天新增148例分別為北區25例、永康區22例、東區21例、安南區17例、南區12例、中西區10例，安平區及關廟區各8例，歸仁區7例、佳里區5例，仁德區、麻豆區及新化區各2例，大內區、左鎮區、安定區、西港區、善化區、新市區及學甲區各1例。

台南登革熱疫情延燒近5個月，疫情起起伏伏，尤其今年目前為止氣溫仍高，有利於病媒蚊生長。上周即因前一周社區病媒蚊監測指數上升，登革熱疫情較前一周小幅回升2.9％，但本周在強化登革熱防疫措施後，展現成效。本周一至三病例數共計414例，較上周同期523例大幅減少21％，登革熱前進應變工作隊估計，本周病例數將有機會下降至1000例。

針對佳里區本土確診個案驗出第二型登革病毒，登革熱防治中心7日安排病例周遭50公尺家戶衛教及擴大採血，今日經衛生局檢驗中心檢驗結果新增4例第二型登革熱病例，登防中心主任蘇世斌表示，第二型登革病毒造成臨床症狀最為嚴重，且與南市目前流行第一型不同，如先後感染不同型別登革病毒，罹患登革熱重症風險將提高，籲請民眾務必提高警覺加強自身防蚊措施。

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