鮑爾將開講市場屏息以待 台指期夜盤小漲

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美國聯準會（Fed）多位官員本周將陸續發聲，在先前多位官員釋放鷹派訊號後，美股多頭氣焰遭遇挑戰，市場高度聚焦今晚將登場的主席鮑爾談話，美國10年期公債殖利率8日再度小幅上揚，市場觀望氣氛轉濃，美股三大期指小幅走升，台指期夜盤也小漲10點，暫報16,762點，仍維持於現貨之正價差。

被市場視為「新鷹王」的Neel Kashkari指出目前緊縮程度不足，無法讓美國通膨在合理時間內重回2％，市場對後市持續升息的擔憂又再度攀高，美國芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場雖押注年底前有逾9成機率利率持續按兵不動，但明年1月升息1碼機率仍有16.3％。

台灣期交所內的美股三大指數全數走揚，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲123點、8.75 點及21點；英國富時100期貨則也勁揚20點，暫報7,422點。

美股財報方面，美國娛樂巨頭迪士尼（Disney）將於8日發布最新財報，市場關注其串流平台表現是否好轉，以及內容支出減少及其他減支措施進展。

元富期貨指出，台指期反彈力道強勁，已拉出連六紅，波段上漲超過700點，不僅站穩在所有均線之上，也扭轉均線轉為上彎，「高過高、低不破低」的多方架構明確，後市成交量能若能緩步放大，將有利延續反彈態勢。

永豐期貨則表示，隨美債殖利率回落，激勵國際股市反彈，台股8日也以上影線紅K棒再度向上墊高，並站穩所有均線之上，盤勢維持短多趨勢不變，惟台股臨近16,800點關卡及前波高點，故短線震盪難免，預料後市仍維持強勢整理格局。