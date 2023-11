安舶台灣隊正式成軍 鏈結國際救難資源

海洋委員會8日在台北舉辦「全球互助台灣安舶隊成立及向海巡致敬典禮」,宣告「安舶台灣隊」正式成軍,未來對於全球互助海上相互救援,台灣can help!同時,海委會以海巡署的代表電話「118」,由行政院長陳建仁主持點燈,在台北101大樓閃耀,並向全國海巡同仁致敬。

陳建仁、美國在台協會、國內航運及漁業界代表等到場共襄盛舉。陳建仁致詞時表示,為強化政府對境外遠洋船舶遇險事件應處效能,行政院除召開協調會議,由國家搜救指揮中心作跨部會協調,擇定最適救援方式,使遇險人船能得到最快速的援助外。

海委會積極推動全球互助海上相互救援系統(AMVER)則更進一步讓航行海域的船舶也受到全球官方救援體系及海上船舶的互助救援,鏈結國際救難資源,讓航行安全受到更完整、更充分的保障,完美體現了Taiwan can help, Taiwan is helping的精神。

陳建仁也特別感謝美國在台協會處長孫曉雅上任以來積極推動台美合作,在海洋事務方面有更深更廣的發展。另對海委會踐行台美海洋事務合作的持續深化表示讚許,台美從簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」開始,雙方已就海上執法交流、海洋保育、維護漁權及海難搜救等項目合作。且美國力挺AMVER,更是彰顯台美海洋事務合作交流的深化。

海委會主委管碧玲致詞表示,有次看到AMVER頒獎典禮,得知此美國海岸防衛隊發展的船舶互助救援系統相當強大,可以號召全球的船隻。台灣已有36艘商船加入AMVER參與太平洋、大西洋區的公海救援。