正修創意校歌熱力四射 休運系勇奪校長獎

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正修科大「第十五屆創意校歌競賽」今天熱力四射！10支參賽隊伍表現極具創意，拉拉隊形、華麗禮服、武術全出籠，令人眼睛為之一亮，休運系再度蟬聯第一名，一舉拿下校長獎，獎金12000元；校長龔瑞璋表示，參賽同學發揮團隊精神勤練校歌、展現創意，表現可圈可點。

正修科大「第十五屆創意校歌競賽」經過一番勁歌熱舞成績揭曉，校長獎休運一乙獎金12000元、優等獎則有幼保一甲、休運一甲、妝彩一甲、視傳一乙及妝彩一乙，各獲獎金7000元。

就在各大專校院校歌逐漸被學生遺忘的同時，正修科大仍持續保留這項優良傳統，年度「創意校歌大賽」今年邁入第15年，去年冠軍隊休運系表現搶眼，拉拉隊形撐人、跳躍、劈腿，展現熱情與活力，獲評審青睞，一舉拿下第一名。

實力不容小覷的幼保系與妝彩系今年各有2隊進入決賽，來勢洶洶的妝彩系以「妝彩女孩有點甜」的主題，由八個模特兒穿著華麗禮服搭配輕快歌曲「There's Nothing Holdin' Me Back」走秀開場，緊接著輕快、簡單又可愛的日文歌曲「Night Dancer」及韓文歌曲「Natural」群舞，由六位愛跳舞的同學帶來轉換風格的舞蹈，抓住觀眾眼球，並使用國語流行歌曲「有點甜」進行改編，以彩球襯托妝彩系學生開朗活潑的風格，再編排副歌排舞，令師生眼請為之一亮。

幼保系校歌主題為「歐麥open 」，搭配「孩子的天空」、「你幹嘛」、「買冬瓜」及「十分鐘的戀愛」歌曲，運用幼兒律動方式呈現在校歌比賽上，就像是yoyoTV哥哥姐姐一樣，展現熱情與活力。

建築系校歌主題「心花朵朵開」，改編自《伍佰-妳是我的花朵》節奏洗腦，更是大家耳熟能詳的歌曲，參賽同學配戴一副花朵墨鏡，穿著全黑色系衣服，前半段有一小部分抖音熱門歌曲先熱舞一下，中段再配合英文歌曲，讓有才藝的同學solo舞蹈，呈現多重組合與創新。