「Mobileheroes通訊大賽」獲獎名單出爐 多國創新應用展現成果

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經濟部主辦「Mobileheroes通訊大賽」有通訊奧斯卡的美譽，迄今已邁入第22屆，所有優勝團隊於今(8)日假松山文創園區展示各種創新智慧聯網和5G應用，見證通訊大賽卓越成果。

該通訊大賽最大的特色是由贊助企業出題，獲獎團隊可獲得企業資源支持，團隊在參賽過程中也與產業有深度連結機會。競賽作品必須具體實作，並提出可行的商業模式，鼓勵團隊研發出具有市場價值的解決方案。

例如工廠設備突然出問題，但臨時找不到專家或老師傅該怎麼辦？只要用AR眼鏡加上5G網路，就能在眼前呈現SOP處理流程，更可向遠端專家求救，看著相同畫面一起解決問題，避免設備當機帶來可觀的損失。醫院病人害怕隱私被侵犯，醫院又該如何即時處理院內棘手的跌倒事件？醫院跨領域組成研發團隊，利用3D感測技術，針對病人跌倒動作發出即時偵測與警示，去識別化的功能還能兼顧病人的隱私。

經濟部產業發展署副組長蔡忠平、加拿大駐臺北貿易辦事處代表倪傑民、南非聯絡辦事處代表安德漢、盧森堡台北辦事處處長高福德、印度駐台北辦事處副會長楊丹杰與多位網通產業代表等親臨現場，見證優勝團隊的榮耀時刻。蔡忠平表示，通訊大賽與時俱進，協助產業界挖掘創新及找尋人才、投資標的及專案合作夥伴。

今年競賽主題包括聯網未來挑戰賽、國際賽（Connectivity Innovation Challenge)、通訊天線系統設計競賽，共超過200個團隊，高達300餘位好手同場競技。該賽事吸引加拿大、南非、韓國、印度、盧森堡等34國參與，藉由通訊大賽平台，能進一步認識台灣資通訊產業生態圈。

2023通訊大賽Connectivity Innovation Challenge國際賽由韓國【BANF】團隊拿下冠軍。圖／經濟部產業發展署提供

通訊大賽的贊助合作企業包括中華電信、亞旭電腦、仁寶電腦、遠傳電信、華電聯網、高通、台灣大哥大、優達科技、耀登集團、聯發科技、啟碁科技、連騰科技、英業達、工研院、南亞塑膠、廣達電腦、川升、全一電子、稜研科技、Makerpro、T客邦等業者不僅擔任評審，還在競賽過程中提供建議及指導。獲勝隊伍有機會獲得企業提供的贊助資源，包括行銷宣傳和工作職缺，並與企業合作，充分利用企業研發資源，加速AI和5G聯網生態圈的發展。

各項作品經過幾個月實作與優化，由評審團選出三大競賽的優勝團隊。最高榮譽獲獎者分別為Connectivity Innovation Challenge國際賽，韓國的BANF團隊以「iSensor Real-time profile for fleets and AVs」主題勇奪冠軍；在聯網未來挑戰賽中，山豬豆腐團隊以「ToFEye」主題拿下冠軍；在通訊天線系統設計競賽，牽一機而動世界團隊以「應用於摺疊手機之多天線系統設計」主題摘下冠軍榮銜。

台灣面向全球市場、網通產業具備完整供應鏈能量，且具有國際重要地位，希望藉由日漸成熟的國際賽，讓國內外競賽團隊能互相交流觀摩，創造未來與企業合作機會。