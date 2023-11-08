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「Mobileheroes通訊大賽」獲獎名單出爐 多國創新應用展現成果

  • 工商時報 陳又嘉
2023通訊大賽主辦單位及與會嘉賓合影。圖／經濟部產業發展署提供
2023通訊大賽主辦單位及與會嘉賓合影。圖／經濟部產業發展署提供

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經濟部主辦「Mobileheroes通訊大賽」有通訊奧斯卡的美譽，迄今已邁入第22屆，所有優勝團隊於今(8)日假松山文創園區展示各種創新智慧聯網和5G應用，見證通訊大賽卓越成果。

該通訊大賽最大的特色是由贊助企業出題，獲獎團隊可獲得企業資源支持，團隊在參賽過程中也與產業有深度連結機會。競賽作品必須具體實作，並提出可行的商業模式，鼓勵團隊研發出具有市場價值的解決方案。

例如工廠設備突然出問題，但臨時找不到專家或老師傅該怎麼辦？只要用AR眼鏡加上5G網路，就能在眼前呈現SOP處理流程，更可向遠端專家求救，看著相同畫面一起解決問題，避免設備當機帶來可觀的損失。醫院病人害怕隱私被侵犯，醫院又該如何即時處理院內棘手的跌倒事件？醫院跨領域組成研發團隊，利用3D感測技術，針對病人跌倒動作發出即時偵測與警示，去識別化的功能還能兼顧病人的隱私。

經濟部產業發展署副組長蔡忠平、加拿大駐臺北貿易辦事處代表倪傑民、南非聯絡辦事處代表安德漢、盧森堡台北辦事處處長高福德、印度駐台北辦事處副會長楊丹杰與多位網通產業代表等親臨現場，見證優勝團隊的榮耀時刻。蔡忠平表示，通訊大賽與時俱進，協助產業界挖掘創新及找尋人才、投資標的及專案合作夥伴。

今年競賽主題包括聯網未來挑戰賽、國際賽（Connectivity Innovation Challenge)、通訊天線系統設計競賽，共超過200個團隊，高達300餘位好手同場競技。該賽事吸引加拿大、南非、韓國、印度、盧森堡等34國參與，藉由通訊大賽平台，能進一步認識台灣資通訊產業生態圈。

2023通訊大賽Connectivity Innovation Challenge國際賽由韓國【BANF】團隊拿下冠軍。圖／經濟部產業發展署提供
2023通訊大賽Connectivity Innovation Challenge國際賽由韓國【BANF】團隊拿下冠軍。圖／經濟部產業發展署提供

通訊大賽的贊助合作企業包括中華電信、亞旭電腦、仁寶電腦、遠傳電信、華電聯網、高通、台灣大哥大、優達科技、耀登集團、聯發科技、啟碁科技、連騰科技、英業達、工研院、南亞塑膠、廣達電腦、川升、全一電子、稜研科技、Makerpro、T客邦等業者不僅擔任評審，還在競賽過程中提供建議及指導。獲勝隊伍有機會獲得企業提供的贊助資源，包括行銷宣傳和工作職缺，並與企業合作，充分利用企業研發資源，加速AI和5G聯網生態圈的發展。

各項作品經過幾個月實作與優化，由評審團選出三大競賽的優勝團隊。最高榮譽獲獎者分別為Connectivity Innovation Challenge國際賽，韓國的BANF團隊以「iSensor Real-time profile for fleets and AVs」主題勇奪冠軍；在聯網未來挑戰賽中，山豬豆腐團隊以「ToFEye」主題拿下冠軍；在通訊天線系統設計競賽，牽一機而動世界團隊以「應用於摺疊手機之多天線系統設計」主題摘下冠軍榮銜。

2023通訊大賽通訊天線系統設計競賽冠軍為高雄科技大學光電工程研究所學生組成【牽一機而動世界】團隊。圖／經濟部產業發展署提供
2023通訊大賽通訊天線系統設計競賽冠軍為高雄科技大學光電工程研究所學生組成【牽一機而動世界】團隊。圖／經濟部產業發展署提供

台灣面向全球市場、網通產業具備完整供應鏈能量，且具有國際重要地位，希望藉由日漸成熟的國際賽，讓國內外競賽團隊能互相交流觀摩，創造未來與企業合作機會。

【山豬豆腐】團隊以「跌倒偵測」為切入點，贏得2023通訊大賽聯網未來挑戰賽冠軍。圖／經濟部產業發展署提供
【山豬豆腐】團隊以「跌倒偵測」為切入點，贏得2023通訊大賽聯網未來挑戰賽冠軍。圖／經濟部產業發展署提供

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