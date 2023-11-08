2023仰德菁英公開賽首回合 長春球員蔡啟煌暫領先

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2023仰德菁英公開賽今天（11/8）在新竹新豐高爾夫球場開打，長春球員蔡啟煌獵鷹抓鳥，無柏忌演出，揮出低於標準桿七桿的65桿，暫時領先群雄；蔡雨達與劉又睿都打出低於標準桿五桿的67桿，暫並列第二位。呂偉智與廖煥鈞同以68桿，暫並居第四。蔡宗佑及楊斐皓同為69桿暫並列第六。

十五位參賽的業餘選手中，以謝承洧打出71桿最佳，並在職業榜暫並列第13位；陳宣佾以72桿暫並列第19。

新豐球場今天天氣宜人，風勢不大，晴時多雲，雖然以樹林多球道窄著名，不過距離不算很長，今年的果嶺速度快平順，能停球，選手們盡情發揮，成績都有水準之作。

55歲的蔡啟煌不讓年輕選手專美於前，今天抓下一隻老鷹及五隻小鳥，無柏忌，木桿開球零失誤，鐵桿準，只失誤四個洞未成功上果嶺，推桿更神，僅23推；他在第13洞四桿洞，第二桿距旗洞75碼，直接切球進洞獵鷹；有兩個五桿長洞都是一切一推抓鳥，第五洞的五桿洞是18呎小鳥推桿，而第11洞推桿最長，24呎推進抓鳥。他表示，這個球場開球最不能歪，所以今天特別注意開球落點，而且各桿都發揮很好。

這場比賽冠軍可得60萬元, 亞軍30萬元；將於11/8-11日進行四回合72洞賽程，共有來自美國及日本與國內126位選手，包括111位台灣職業好手與15位業餘球員參賽。

這項比賽由仰德集團冠名贊助，TPGA主辦，新豐高爾夫球場協辦。比賽球道全長6831碼，此賽也是今年總共15場台巡賽(包含7場肇喜登峰巡迴賽與8場台巡公開賽) 中的第13場。

仰德集團今年除了冠名贊助亞巡仰德TPC錦標賽以外，並在台巡賽舉辦兩場包括肇喜登峰巡迴賽的仰德公開賽與單獨冠名贊助的這場比賽，ThreeBond挑戰巡迴賽也冠名贊助兩場包括仰德挑戰賽山溪地球場站與仰德挑戰賽大崗山球場站，共五場不同層級賽事，是台灣推動男子職業高爾夫最有力的推手之一。

明天第二回合仍分上下午兩部份開球，同時分別自第一洞與第十洞出發，上午部分第一組於上午6:45開球，最後一組於8:15開球；下午部分第一組於上午11:00開球，最後一組於下午12:40開球；預計下午五點結束。兩回合結束，取成績優者排名前50名球員晉級後兩回合決賽。

賽事期間開放觀眾下場觀賽，下場前請先至球場櫃檯繳交 $20保險費丶填寫資料、領換觀賽證始可下場。觀賽證請貼於身上明顯位置，便於工作人員檢視；觀眾請行走車道，勿進入球道，並保持安全距離、注意自身安全。觀眾行進間禁止乘坐球車，球場無提供洞與洞之間之接駁。六歲以下兒童、寵物，為考量安全，請勿下場觀賽。

這項比賽也將透過網路，把後兩回合決賽11/10丶11/11的賽況，採精華錄播方式，將於11/21與11/22下午4點呈現給關心台巡賽的球友們；今年的播放平台包括台灣職業高爾夫協會FB、YouTube、雅虎運動Yahoo Sports 與TPGA官網及LINE Today丶LINE平台-Golfourit及智林體育台。另外，還有全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒，也在全省20個球場為賽事做聯播。