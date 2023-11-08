潭子「睿嚮大涵」挾寶璽品牌實力 實價揭露站上4字頭

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台中豪宅建商寶璽機構旗下的睿嚮建設，初試啼聲的潭子弘富重劃區新作「睿嚮大涵」，由於強調施工、規劃團隊皆由寶璽原班團隊操刀，並以遠超區域建案的規劃，大幅提升潭子的建築美學及視野，磁吸優質自住客青睞置產！該案目前銷售不僅逼近八成佳績，實價揭露單價甚至站上4字頭，創下區域單價新高！

根據內政部實價登錄最新資料顯示，近幾年受惠交通建設、產業利多不斷的潭子區，今年1～10月共有76筆預售實價揭露，平均成交單價已站上35.9萬元，相較2020年同期均價23.82萬元，短短三年漲幅超越五成！除了睿嚮建設之外，包括久樘、坤悅（5206）、佳茂、嘉磐、恆山等建商亦陸續插旗搶進，潭子已成為北台中的房市熱區。

其中，「睿嚮大涵」目前累積55筆實登揭露，均價約37萬元，最高價則出現在15樓，總面積48.56坪，以總價1,803萬元成交，扣除車位後，每坪單價40.3萬元，成為潭子區首個登上4字頭的住宅案。據悉，該案的已購客戶不少來自潭子科技產業園區、區域自營商，甚至也有中科人。

寶璽機構可說是最早將國際建築設計團隊導入建案的台中豪宅品牌，寶璽位於七期市政中心的「寶璽睿觀」，是第一個邀請日本Nikken國際團隊打造出中台灣首見的制震建築，在業界掀起制震熱潮；五期百坪地標「寶璽高第」第一個採用隔柵複牆的外觀設計，不斷以創新超前的思維引領台中建築風貌，屢屢成為業界矚目焦點；位於七期府會園道的「寶璽天睿」豪宅成屋，也定義出台中頂級豪宅美學新高度。

寶璽建設創辦人梁德煌表示，睿嚮建設主要規劃50坪以下的精緻住宅，寶璽建設則聚焦在七期、主推大坪數超豪宅產品。其中，總銷百億元的七期惠文路「寶璽天贊」豪宅案，產品規劃100坪至140坪，預計明年五月推出，但也會視明年的景氣調整進場時機。

由於台中水湳經貿園區、14期重劃區近年來房價高漲，水湳單價站上8字頭、甚至出現三位數房價，14期房價「坐5望6」、甚至出現多筆7字頭單價！梁德煌說，他很看好14期重劃區的未來性，因為距離11期崇德路商圈很近，生活機能與交通都方便，但是，「七期歷經30多年的演變，才有今日的榮景，寶璽還是最看好七期重劃區，將會持續在七期找地。」

談到潭子預售新案時，梁德煌強調，「睿嚮大涵」同樣秉持寶璽一貫的建築理念「蓋好房子給喜愛好生活的人」，座落弘文中學首排，並鄰4,800坪自然公園，且基地三面臨路，一樓大退縮規劃全綠化環帶庭園，建蔽率僅有28％，更規劃零店面精品寓所，使住戶享有完整的綠廊街廓。

此外，室內空間除了戶戶皆邊間且雙面採光，客廳更採用豪宅產品中也相當罕見的「全景式玻璃落地窗」，兼具視野及採光，客餐空間以當代設計風格，創造連貫性的完整空間尺度；且「睿嚮大涵」設定較高的自備款，藉此篩選過濾投資客，希望購買此案的客群，皆是以自住需求為考量的均質客戶，維護社區居住品質與價值。

事實上，屬於低容積、低密度開發的潭子新聚落「弘富重劃區」，是目前潭子區最大的重劃區，也是寧靜優質住宅特區，重劃區內的土地使用分區單純，大部分僅有住宅區與公設用地，前臨綠空廊道，後迎潭雅神綠園道，為弘文中學文教區首排，環境單純，擁有雙商圈與雙車站機能優勢；交通、民生與休閒需求都能滿足，吸引重視機能、休閒，與生活品質的高端自住客群。

弘富重劃區除了學校、綠地外，九成以上的土地容積率僅有180％，區域每一棟建築均保留大量綠帶，每有新案推出皆受到市場關注與銷售創佳績！隨著國4延伸至潭子74號道開通後，更為此區挹注強勁撐盤動能，透過福貴路聯絡道，五分鐘即可直上潭子匝道，到神岡、豐原、北屯、大雅、西屯等行政區，都在20分鐘車程內可到達，上述區域也成為潭子房市的潛在客源。