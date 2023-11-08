馬偕愛台之情 洋溢台灣151年永燒不盡

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「寧願燒盡，不願銹壞」這樣的心志，是馬偕博士遠渡重洋，奉獻台灣的由衷核心價值，而這樣的心懷，不但沒有因歲月時空的更替而消逝，反而經過151年的淬鍊而更加壯大。

近日在一項紀念馬偕來台151週年的紀念會中，行政院副院長鄭文燦也在紀念大會中，深深的表達對先賢馬偕博士的敬仰之情，鄭副院長表示，遠在150幾年前，台灣尚處於經濟弱勢，醫療落後的地方，但馬偕博士卻願意放下西方舒適安逸的環境，來到這尚屬「未完全開發」的地方，不求名。更非為了力的奉獻其一生寶貴的歲月，其目的就是為了讓台灣的百姓享有健康快樂的生活，此種奉獻犧牲的精神，值得我們全國人民給予最高的敬意。

鄭文燦副院長嘉許台灣基督教長老教會總會彭志鴻議長及馬偕醫療機構的蕭聰穎董事長及張文瀚總院長，傳承馬偕博士的精神，帶領馬偕醫院更上一層樓，為這塊土地的百姓，提供了全人完善的醫療服務。

馬偕紀念念醫院院張文瀚總院長表示，馬偕醫院在馬偕博士的時期，就引進了西方最先進的醫療設施，奠定了台灣醫療現代化、人性化的基礎。而馬偕醫院在歷任院長及全體馬偕人的努力下，不僅已晉升全國醫學中心教學醫院的前段班成績，也朝國際醫療水準的方向邁進。

參與此次「馬偕博士來台151年紀念會」的台灣長照醫學會劉伯恩理事長表示，馬偕博士為台灣的貢獻，不只是在醫療界，他為了破除當時對女性的不當對待，極力推動廢除「綁小腳」弊習，也因此得罪了當時的許多社會權貴。而馬偕博士，更看重台灣婦女同胞的受教權，因此也設立了台灣第一所的女子神學院，為的就是讓更多的婦女同胞有機受高等教育之機會。為了更深入融入台灣的社會民情文化，他也娶了台灣女子為妻，就是要為台灣這塊土地的百姓有更貼切的服事善工。

同時為了延續讓更多的有志之士能貢獻所長，在此次大會中也成立了「愛馬偕(愛馬士)之友會」，敬邀所有願意傳承馬偕使命的各領域人士，繼續延伸馬偕博士的未竟之志，一起用「施比受更為有福」的心志，再度為台灣這塊土地的人民，作更多榮神益人的服事善工。

當天參與盛會之嘉賓，除了台灣基督長老教會彭志鴻議長、北部大會陳天來議長，還有馬偕醫療財團蕭聰穎董事長、戴約信書記董事、鄭宏足董事、馬偕紀念醫院施壽全前院長及馬偕醫院王鴻源副座、許希賢副座、簡定國副座、黃文傑部長、陳光偉部長、黃閔照理事長、陳裕仁部長、威信工程林世欽董事長、劉蕙萱副部長、博聯生技公司林憲宏董事長、亞博企業曾博雅董事長、夏都飯店游國芳執董、媚登峰集團陳炯瑜董事長、長照醫學會潘仁修副理事長、郭鋒銘常務理事、陳桔旺副理事長、馬偕醫學院李居仁校長、馬偕醫護管理科學校蔡承嘉。