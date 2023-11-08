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德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）8日公布第三季業績時指出，庫存持續下滑，並樂觀表示零售商對2024年秋冬新品興趣濃厚。

愛迪達表示，第三季庫存年減23％至48.5億歐元，愛迪達稱庫存下降的速度較預期更快。今年1至9月庫存減少逾11億歐元。

相較於美國與其他服飾和鞋類零售商苦於消化過多庫存，和利用降價來出清存貨，愛迪達庫存下降是正面發展。

今年初上任的愛迪達執行長古登（Bjorn Gulden）透過聲明稿表示，包括Samba在內的經典鞋款推動業務成長，發現所有市場對愛迪達品牌和產品的興趣增加。

美國饒舌天王肯爺（Kanye West，已改名為Ye）的反猶太言論引發眾怒後，愛迪達去年宣布與肯爺終止合作，愛迪達得承擔12億歐元未出售的Yeezy聯名鞋款。古登上任後努力扭轉的該合作案對公司的衝擊。

在財報部分，愛迪達第三季淨利年減25％至2.59億歐元（約2.77億美元），營收年減6.4％至60億歐元，營業利益由去年同期的5.64億歐元降至4.09億歐元，營業利益率由8.8％縮減至6.8％。

上季毛利率增加0.2個百分點至49.3％，主因是運費下降和較少推出折扣促銷。

愛迪達表示，上季業績優於預期，但表現還不夠好。財報數字與10月公布的初步業績相符。

愛迪達維持今年財測不變，該公司甫於10月上修全年財測，主要因為Yeezy聯名產品庫存降低，以及業務優於預期。排除匯率因素後，愛迪達預期，今年營收下滑低個位數百分比，營業損失約1億歐元。

投資管理公司駿利亨德森（Janus Henderson）投資組合經理人Robert Schramm-Fuchs指出，愛迪達與耐吉相比的競爭地位逐漸改善。有別於愛迪達高層先前以直營店和線上業務為優先，古登致力與批發商建立更強健的關係。