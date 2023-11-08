瑞穗天合國際觀光酒店、台北美福大飯店再度勇奪「卓越五星」標章

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天成飯店集團旗下位於花蓮的「瑞穗天合國際觀光酒店」，以及坐落於台北市大直河岸「台北美福大飯店」，繼2020年首度榮獲觀光署星級評鑑「卓越五星」後，今年兩家飯店從硬體建築設備、軟體服務品質，皆拿下了美好佳績再度蟬聯此榮譽，今（8）日獲頒卓越五星標章，肯定兩家飯店提供卓越旅宿的體驗。兩家飯店為歡慶祝此殊榮，搶搭雙11購物熱潮，即日起至11月14日共同限時推出卓越1+1住房專案11,111元起優惠。

今年9月中旬交通部將觀光局升格為觀光署，未來將投注更多資源提升台灣觀光產業於國際高能見度，以及整合跨部會風景區發展等。觀光署推行星級旅館評鑑已超過10年，期盼透過評鑑制度提升服務品質，提供旅客優質旅宿體驗，並自2019年起增列「卓越五星」（五星+）等級，鼓勵飯店在建築硬體和服務品質上更臻完美，帶給國內外旅客超越五星的頂級體驗。

兩家飯店為慶賀蟬聯卓越五星殊榮，即日起至11月14日聯手推出卓越1+1住房專案。台北美福大飯店「卓越1+1，雙11住五星」超值住房專案，原價35,805元尊爵套房下殺3.1折只要11,111元，親山近河的地理位置，可步行到河濱公園欣賞台北101的天際線，或至劍南山親山步道感受山林幽靜。瑞穗天合國際觀光酒店則祭出「卓越1+1極致住房優惠」，雙人一泊二食平日入住莊園精緻家庭房11,111元起，早、晚餐於PRIME ONE牛排館品嘗精緻美饌，並可盡情享受瑞穗溫泉黃金湯與各項水陸設施，如平日入住再加贈一位兒童免費，適合闔家同遊。

瑞穗天合國際觀光酒店坐落於花蓮瑞穗鄉占地兩萬坪，擁有198間南歐典雅風格客房，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯/金色水樂園，以及悅華莊SPA的複合式頂級度假村。整體設計以南歐莊園風格為主，得天獨厚的地理位置、風光明媚山水以及豐富人文及自然生態，將美景盡收眼底。

瑞穗溫泉是特有的黃金湯，泉質與日本三大古湯之一「有馬溫泉」相似，富含鐵質、水面遇空氣則氧化成淡黃色結晶「溫泉花」。瑞穗天合汲取地底泉脈，將溫泉輸送至全客房及金色水樂園戶外的黃金溫泉區，一年四季皆適合沉浸黃金湯洗禮，感受通體舒暢的幸福。

酒店園區內另一大亮點為占地2300坪的「金色水樂園」，是全台灣首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園，從室內到室外，冷水到溫泉，一年四季適合親子同遊。金色水樂園共分為4個區域，包含露天「金色吧台區」、自然風呂「黃金溫泉區」、天然舒放「按摩水療區」、繽紛童趣「兒童戲水區」等，全酒店涵括泡湯、戲水共有108池，提供消費者恣意暢遊的絕佳選擇。

坐落於大直地區的台北美福大飯店為2016年台灣自創品牌的國際觀光旅館，於2016至2023年間榮獲國內外各大旅遊評鑑組織肯定，包含2020年獲得卓越五星標章，成為台北唯一獲得此殊榮的國際觀光酒店，2021至2023年米香台菜餐廳更奪下米其林一星餐廳。

該飯店擁有146間精緻典雅客房，入住期間，房客可免費享用迷你吧及新鮮水果，還可使用健身中心、三溫暖、兒戲遊戲室及戶外恆溫游泳池，翌日再享用營養滿點的彩匯自助早餐，大啖現做台式飯糰及美福招牌牛肉麵，中日西各式豐盛餐點，喚醒美好的一天。

交通部觀光署為鼓勵國內旅館提升品質朝友善服務、永續經營、智慧科技及多元化特色發展，舉辦星級旅館評鑑制度已超過10年，參考美國AAA評鑑制度共分五顆星，依據旅館提供的服務內容給予不同星等。

瑞穗天合國際觀光酒店

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688

電話：(03)887-6000。

台北美福大飯店

地址：台北市中山區樂群二路55號

電話：(02)7722-3399。