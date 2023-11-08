貨櫃落海導致發霉 食藥署急回收4503袋血液透析液

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食品藥物管理署今天公布2款藥品回收資訊，其中一款「補利壽B0血液過濾及血液透析液」遭通報有異物混入，經調查發現竟是藥品從義大利海運來台時，貨櫃不慎落水，海水滲入藥品導致發霉，廠商緊急啟動回收4503袋。

食藥署副署長陳惠芳說明，8月30日接獲不良品通報，透析用液劑「補利壽B0血液過濾及血液透析液」有異物混入，有發霉情形，批號為23C2318，廠商調查發現，該藥品自義大利海運來台時，貨櫃曾落水破損，導致海水滲入，當時物流公司有檢查，但並未找出不良品。

陳惠芳表示，考量該藥品用於重症和兒童族群，為保障用藥安全，除回收批號23C2318之外，也預防性回收批號23C2317，兩批號共4503袋。食藥署已要求廠商應於112年12月1日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

另外，抗生素針劑「中國化學賜福樂信注射劑750公絲」（希福辛）也啟動回收作業。陳惠芳說明，該款藥品是乾燥粉末狀，需溶解後使用，因接獲醫院通報有異物混入，經調查為玻璃碎片，可能是洗瓶時不慎沖破混入。本次回收批號為K25-0131，共3萬4575支。

食藥署已要求廠商於12月3日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。陳惠芳說明，該藥品健保年用量約60萬支，市占率約6成2，但尚有其他10張同成分藥品許可證，本次回收將不會造成缺藥。