緯穎一哥地位穩 外資看目標價衝2,400元

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伺服器ODM大廠緯穎（6669）公告第三季財報，單季毛利率9.6％創歷史新高、大幅優於市場預估，市場目光聚焦2024年AI伺服器出貨放量，內外資調升潮大舉來襲，美銀證券升評「買進」最為搶眼，內外資目標價全面站上「2」字頭，最高來到2,400元，潛在上檔空間有3成之多。

AI伺服器硬體供應鏈過去一段時間脫離市場多頭主流，股價回檔猛烈，亟需高價領頭羊出面穩定軍心，緯穎近期開始反彈，順利帶動族群走強。

凱基投顧科技產業分析師向子慧指出，第三季營運落底後，緯穎正面看待本季與2024年營運表現。主要原因包括：一、緯穎分散客戶策略成功，第三大客戶亞馬遜前三季營收貢獻提升至10％以上，隨ASIC AI專案擴張，預期2024年來自亞馬遜營收貢獻將倍增。

二、2022年第一季庫存金額達高峰，經過六季修正後，第三季開始反彈，隱含零組件備貨增加，以因應未來幾季動能復甦。三、緯穎宣布投資金額62億元的擴產計畫，將興建台南二廠，凱基投顧認為，此隱含公司對未來展望正向。整體而言，看好2024～2025年的AI伺服器熱潮。

匯豐證券指出，除了ASIC AI專案，預期緯穎還將因旗下大客戶建立AI資料中心，進一步得益於GPU伺服器專案訂單貢獻。整體而言，AI相關業務將貢獻緯穎2024、2025年毛利各21％與28％比重。

外資估計，緯穎今年每股稅後純益（EPS）67.31元，明年直接晉升「每股賺百元俱樂部」，EPS上看112.37元，2025年更大增至153.53元。

最新加入緯穎多頭列車的美銀證券指出，根據緯穎經營管理階層說法，AI伺服器無論是第三季或9月單月的營收比重，均已來到1成之多，同時，對於AI與非AI專案帶動第四季、2024年營收成長，抱持樂觀態度。美銀認為，受惠AI相關委託設計專案（NRE）與更大的規模經濟，緯穎毛利率好氣色可以延續到2024年。

另一方面，根據世芯-KY日前對其ASIC專案評論，加上對2024年營運正向展望，加深美銀對緯穎營收、獲利強勁成長動能的信心；至於非AI伺服器部分，美銀認為2023年就是谷底，接下來將穩步復甦。