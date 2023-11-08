母嬰界的奧斯卡 慕之恬廊Mustela獲大賞肯定

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寶寶是爸爸媽媽的最愛，孕婦、產婦也得捧在掌心上呵護，面對五花八門的各式母嬰用品，挑選可是門學問！一項由數萬名爸媽與專家，針對27項母嬰用品進行的票選，日前公布結果，法國第一母嬰肌膚保養品牌「慕之恬廊®Mustela®」一口氣拿下寶寶沐浴品、寶寶潤膚品、寶寶防曬品與妊娠商品四大獎，提供最天然、最全面的肌膚呵護。

有「母嬰用品界奧斯卡」稱號的《最愛婦幼菁品大賞》進入第22屆，今年超過4萬名爸媽進行票選，加上各專科醫師、資深保母、婦幼雜誌總編輯實測，最終評選出《年度菁品》、《人氣菁品》以及《推薦菁品》，成為自用或送禮的最佳參考名單。

身為得獎常客的「慕之恬廊® Mustela®」，今年再次獲得多項大賞肯定，妊娠商品和寶寶潤膚品兩品項拿下《年度菁品》，寶寶防曬品和寶寶沐浴品也拿下《人氣菁品》。

獲妊娠商品《年度菁品》的「慕之孕®孕膚霜」，產品97%成分源自天然，滋潤保濕、維持彈性、延展性佳、清爽不黏膩，而且從懷孕第一天起即可使用，是孕期保養的最佳神幫手，不僅是爸媽投票No.1，也獲得專家群的《專業評鑑獎》肯定。另外，同系列的慕之孕®孕膚油也同樣獲得專業評鑑獎的殊榮，搭配孕膚霜一起使用，效果更好。

小寶寶肌膚敏感且脆弱，平時的潤膚步驟不能馬虎，獲寶寶潤膚品《年度菁品》的「慕之幼®爽身潤膚乳」，專為新生兒、嬰幼兒嬌嫩肌設計，產品97%成分源自天然，專利植萃強化寶寶肌膚屏障，滋潤保濕，清爽好吸收。

潤膚以外，寶寶的沐浴用品的選擇也相當重要，獲寶寶沐浴品《人氣菁品》的「慕之幼®多慕雙潔乳」，也是新生兒就可以使用，產品93%成分源自天然，溫和無皂鹼，不過度洗去寶寶的天然保護膜，不流淚配方，搭配專利植萃，清潔同時滋潤。

紫外線是寶寶肌膚大敵，獲寶寶防曬品《人氣菁品》的慕之恬廊®Mustela®「高效性兒童防曬乳SPF50+」，防曬效果經SGS檢測，防水抗汗，好推不泛白，新生兒即可使用，友善海洋配方，更是愛護生態環境的好隊友。

法國第一母嬰保養品牌「慕之恬廊® Mustela®」，70多年來持續基於尊重地球和滿足各種肌膚所需，研發與生產源自天然的肌膚保養產品，「慕之恬廊® Mustela®」長期由美吾華公司總代理，購買原廠公司貨最為安心。