歡慶國北教大128周年 11／11「北師藝文心 蘭陽展風華」舉辦開幕茶會

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全台公認孕育藝術人才的搖籃為宜蘭，由於好山好水及地靈人傑的地方特性，培養出許多知名藝術家，包含歌仔戲小生楊麗花、雕塑家楊英風、水彩畫家藍蔭鼎以及文學作家黃春明等各領域的名人。

為歡慶國北教大128周年，宜蘭縣國立臺北教育大學校友會集結藝術名家校友們將於11月11日下午2時假宜蘭縣礁溪鄉北門巷39號吳沙故居舉辦「北師藝文心 蘭陽展風華」校友藝文展開幕茶會，特別邀請校友-聲樂家簡文秀共襄盛舉並高歌獻唱，以她最誠摯的歌聲感佩他們對藝術的堅持與努力。

此次藝文展自11月6日至18日止，由周福番、吳隆榮、徐惜、李枝財、郭掌從、黃朝松、陳麗雀、張進傳、張聰明、黃飛、林月英、馮芳美、陳明德、陳志芬、廖松樹、張新銅、林福全、許國寬、簡信斌、徐博正及吳昀蓁等21名藝術家聯袂盛大展出，作品包含油畫、水彩畫、水墨畫及書法等，藉此發揚北師豐厚的藝術文化底蘊，並展現校友充滿生命力及藝術生活化的精神內涵。

簡文秀表示，台灣需要更多的藝術家加入，因此她願意抛磗引玉多次為藝術家畫展開幕式熱情演出，特別選出許多經典好歌，如又見炊煙、思慕的人、恰似你的溫柔等，邀請現場民眾齊歡唱。

簡文秀歡迎民眾周末好好放鬆心情，前往宜蘭旅遊觀賞藝文展，並給予藝術家最溫暖的掌聲！她現場也提供價值逾6000元的《迷人的音樂》有聲書導聆教材，以及贈送億光電子高效能LED手電筒各200份，送完為止，相信能為民眾帶來溫馨午後。