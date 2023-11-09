風電國產化進行式 曾文生：未來廠商須接受國際競爭

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面對離岸風電國產化成本更高的質疑聲浪，經濟部次長曾文生表示，台灣期待提升能源獨立性和自主性，國產化目標正是如此；但他也強調，這是階段性政策，未來台廠一定要能接受國際競爭。

曾文生晚間接受網路節目「斐姨所思」專訪，主持人范琪斐提問離岸風電堅持國產化議題。

對於相關設備明明進口比較便宜的議題，曾文生表示，先前躉購時期，包含水下基礎在內，確實有部分開放進口，但比例會逐漸下降，也和國內供應商強調，「政府建構國內能源產業的政策有階段性，過了以後大家一定要能接受國際競爭」。

他表示，離岸風電許多設備為重件，國內有一定能量的生產力，例如大型塔架在國內組裝即是具有在地比較利益，發展相對較好。目前在地化項目包含塔架、水下基礎、風機組裝等，也有電纜廠商宣布投資海纜廠，投資須花一些時間，是逐步演進過程。

至於產業何時不用政策支持，曾文生表示，政府躉購費率2025年落幕，後續離岸風電將逐步走向市場，轉由企業自主購電。

曾文生不諱言，部分沒競爭力的項目若「做不下去」，一定是要從國外進口，以確保最後整支風機能夠運轉，例如現在就有很多零組件仰賴進口，「這些事確定存在」。針對某些已有廠商投入的國產化項目，他也喊話「你就要把競爭力做高，有接受國際挑戰的能力。」

曾文生舉例，風機製造商西門子歌美颯、Vestas在全球居領導地位，他們之所以願意在台灣投資部分工作，正是因爲有比較利益，例如風機組裝部分。

他表示，長期以來台灣希望能達成能源獨立性和自主性，國產化即是跟著此政策方向，產業招商時，要求外商在台灣達到一定程度的投資都有give and take問題，永遠都是追求平衡的過程」。

他認為，現在把握機會做進口替代，就能推動產業在台灣擴大發展，「不見得能把藍圖拼滿」，畢竟外商不見得願意傳授核心技術，但若能在台灣組裝生產，「我們也就越接近這一步」。