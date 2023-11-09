奇異果小農面臨「氣候慢性病」 打造土地共好生存術

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時序回到2021年夏天，一場始料未及的暴雨讓「將豪農場」迎來慘痛打擊，大雨沖刷、棚架倒塌，將半年呵護照料的奇異果摔落在泥濘黃水中，心血一夕之間化為烏有，當時的慘況是創辦人涂旭帆揮之不去的夢靨。

自2020年以來，極端氣候加劇，讓原本就看天吃飯的農民成為極端氣候下首當其衝的受災戶，「為什麼其它產業造成的後遺症，是農業在承擔？」卻是涂旭帆與許多農民的心聲。

聯合國最新氣候變遷報告（Sixth Assessment Report , AR6），指全球暖化「亮起紅燈」，2011至2020年間的地表溫度，比上個10年升高1.1℃，主因之一是人為排放的溫室氣體二氧化碳，若無積極減碳行動，突破1.5℃升溫警戒線將大幅提高。

中央研究院也估計台灣將於2036年至2065年與世紀末（2071年至2100年）氣候變化，在暖化最嚴重的情境下，預估「暴雨強度增加」、「強颱比例更高」，「夏天越來越長、冬天越來越短」。

想起2年前的災情，涂旭帆心有餘悸，在颱風半徑靠近台灣的夜晚，電視新聞跑馬燈提醒大湖鄉山區許多坍方，將近1公頃、3000餘坪受災果園，果損就將近60萬元，「這還不含前期栽種成本」涂旭帆解釋，通常一棵奇異果樹，從種下幼苗的那一刻、到進入穩定經濟生產，至少要養6年，「先前投入的人力及時間，全都化為烏有」。

海拔50公尺的平地，到2300公尺的高山，都可看見台灣原生的野生奇異果蹤跡，涂旭帆栽種奇異果是看中深根作物的特性，根系能深入土壤至少10公尺，在高山上種植有助水土保持、環境保護，但那次果園災損，讓他深刻感受到極端氣候的震撼與無情。

行政院「國家溫室氣體排放清冊報告（2021年版）」顯示，2019年台灣整體碳排放量約28700萬公噸，而農業部門碳排放量，僅占整體約1.73％。農業委員會統計指出，近年氣候變遷加劇，農業生產風險增加，光是近15年的農業損失，平均每年就高達124億元。

除了立即性的氣候災變，投入奇異果栽種超過10年的涂旭帆，更體悟到台灣氣候的「慢性變化」造成的損害、影響，更是長遠且難以預測，如氣候變遷導致「冷春」、「暖冬」，就讓他與許多農民非常頭痛。

以往寒流來襲，新竹高海拔山區會短暫降雪，但涂旭帆觀察，近年受到暖冬影響，果蠅不會凍死能在山區過冬，導致蟲害比例變很高，「10年前剛上山種奇異果，根本不需要套袋子，現在袋子已是必需品」。大量化學氮肥及農藥，在製造及施用期間，都會產生溫室氣體排放。即便氣候變異，導致病蟲害加劇，「將豪農場」仍採用有機栽種，幾乎每棵奇異果樹的葉子，都有被蟲啃咬痕跡，是友善土地的絕佳證明。

「相較其他產業，農業雖然非常弱勢，也最有機會跟環境共好」但背後的堅持與理念，以及承擔的環境成本，能否讓消費者看見、接受，並認同農產品的真正價值，又是另一大挑戰。

或許當越來越多人重新思考，願意「有意識的消費」時，自己每一次的選擇，都能產生一種影響，而永續的未來也並非遙不可及，如同涂旭帆與其他眾多有機小農們，選擇最不容易的方式，修補人與土地的和諧關係。完整閱讀：《遇上奇異果的人》