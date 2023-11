教授不點名》安第斯山空難下的悲劇與奇蹟—電影《雪下百態》將登威尼斯影展閉幕片

【閱讀重點】

1. 本屆威尼斯影展將於8月30日起舉行,由西班牙導演胡安・安東尼歐・巴優納執導的電影《雪下百態》將登閉幕影片,備受各界關注。

2. Netflix買下2023年電影播映權,空難下的人性浩劫以及安第斯山的險峻將完整呈現在觀眾眼前。

3. 導演在掌握災難片的張力與技巧已經十分純熟,搭上現今的電腦技術,勢必讓電影災難畫面更為寫實、驚人。

2023年第80 屆威尼斯影展於8月30日到9月9日在威尼斯麗都島舉行,由西班牙導演胡安・安東尼歐・巴優納 (Juan Antonio Bayona,1975-) 執導的《雪下百態》 (La sociedad de la nieve,2023) 是為閉幕影片,備受矚目。

恐怖片、災難片名導 史蒂芬史匹柏也欽點

胡安・安東尼歐・巴優納 1999年開始活躍於影壇,拍完兩部短片《我的假期》(My Holidays,1999)、《海綿寶寶》(The Spongenman, 2002) 之後,從2007年開始迄今的作品,部部「驚」人,均引起極大迴響。例如 2007年的《靈異孤兒院》(El orfanato) 得到西班牙哥雅影展最佳新銳導演;2012年的《浩劫奇蹟》 (Lo imposible) 和2016年的《怪物來敲門》(Un monstruo viene a verme),得到哥雅影展最佳導演獎。之後且獲得史蒂芬史匹柏挑選,拍攝2018年的《侏羅紀世界:殞落國度》(Jurassic World: Fallen Kingdom) 系列,2022年也獲亞馬遜邀請,拍攝兩片段的《魔戒》。從影生涯,巴優納也獲得好萊塢名導演—墨西哥裔的吉勒摩·托羅 (Guillermo del Toro) 的奧援,得以逐步邁向國際影城。

《雪下百態》上Netflix播映 安第斯山的險峻也傳揚

今年 (2023) 的《雪下百態》,由網飛買下播映權,改編自烏拉圭作家帕布羅・畢耶奇 (Pablo Vierci,1950-) 的同名作品。《雪下百態》描述的真實事件,於今被冠為兩極的名稱,既是「安第斯山浩劫」又是「安第斯山奇蹟」。西班牙語的諺語有此繞口令:「任你跋涉千山,莫去安第斯山」(Andes por donde andes, no andes por los Andes),其意就是指涉安地斯山險阻艱難,意外頻仍。

這部作品敘述 1972 年 10 月 13 日,烏拉圭的橄欖球俱樂部 (Old Christians Club) 一群橄欖球員和親朋、以及機組人員共 45 名,搭乘烏拉圭空軍航班 571前往智利,卻因雲層濃霧致使副駕駛誤判,提前降落而撞山,折斷兩機翼和機尾,機身還以時數 350 公里速度、750 公尺的高度驟降,墜落在名為「淚水」 (Las Lágrimas) 的冰河。

真實事件為本 惡劣環境下考驗人性尺度極限

由於位居山區最艱困地區,海拔尚有3570公尺,離智利邊境也有1200公尺,因撞山、失溫、雪崩,飢餓彼此食人肉的殘忍行徑而紛紛死亡,冰天雪地下搶救艱難,營救計畫也宣告中止,前後共計29人喪生。72天之後,終於在接近春天的12月23日,天候稍暖之際,兩名倖存者徒步跋涉38公里求救,16名在機身裡受困的乘客終於獲救,這苟延殘喘兩個月餘九死一生的悲劇和奇蹟將在《雪下百態》中重現。《雪下百態》原意是指「雪地中的社會」,在封閉的雪地空間,危急存亡之秋,群體和個人被環境宰制的無奈和痛苦,考驗每個人的善惡、道德與人性的尺度,正如薩拉馬戈的《盲目》 (Ensaio Sobre a Cegueia) 道出的「生命被拋棄時是如此地脆弱」。

《雪下百態》敘述的真實事件,事實上1974年便有專書紀錄,是英國小說家保羅・瑞德 (Piers Paul Read) 以訪談倖存者為內容撰寫的《他們還活著: 安地斯山的倖存者》(Alive: The Story of the Andes Survivors),另有一部記錄片《他們還活著:20 年後》 (Alive: 20 Years Later) 以此為本,由美國演員馬田・辛 (Martin Sheen) 旁白。

災難片掌握經驗老道 新電影畫面勢必更寫實逼真

胡安・安東尼歐・巴優納的《雪下百態》在電影新興科技的輔助下,拍攝飛機失事的空難想必更為逼真驚悚。十年前已經有拍攝《浩劫奇蹟》的經驗,以及類似的「靈異、鬼魅、驚悚」氛圍的作品,巴優納掌握災難片的張力與技巧嫻熟而銳利。《浩劫奇蹟》原名稱為《不可能》(不可思議) 的災難,也是根據真實事件改編的浩劫餘生:內容敘述西班牙醫師瑪麗亞・維隆 (María Belón) 和丈夫與三個孩子在印度洋 (泰國) 度假,正在閱讀薩豐 (Carlos Ruiz Zafón) 的《風之影》小說時,忽地海邊捲起千堆浪,海嘯席捲覆蓋,家人分兩批失蹤又獲救重聚的煎熬。

這回《雪下百態》我們將可看到巴優納如何處理面對飢餓、生死攸關、世界末日般的人性猙獰,或是求生利人利他的意志力。威尼斯影展拭目以待。

文/ 張淑英(臺北醫學大學臨床醫學研究所教授,由臺大外文系借調)

本文經《英語島雜誌》授權刊登,追蹤Instagram。