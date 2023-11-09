9成肥胖是因為濕氣重？排濕消腫這樣做

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

37 歲的小涵（化名）是一名照顧服務員，經常需要到不同個案家裡，協助長者的照顧工作。最近她常常感到疲倦，怎麼睡都睡不飽，四肢水腫狀況明顯，也容易有脹氣、胸悶的現象，更困擾的是很難瘦下來，體重高達 110 公斤。

向中醫求診後，發現小涵體內濕氣重，且有水分代謝不佳的現象，一問之下發現小涵家住新北市林口，遇到雨季時環境濕氣重，加上平常又愛喝冷飲、吃生菜沙拉等寒涼食物，都是造成體內濕氣聚積的原因。

小涵在醫師建議下，在家中裝上除濕機，讓居住環境的濕度降到體感舒適的程度，也調整飲食習慣，以溫水代替冷飲，不再碰生菜沙拉。搭配中藥調理後，九個月下來小涵穩定減重、成功甩掉 30 公斤，身體也感覺更輕盈了。

像小涵這樣的減重個案並非特例，從中醫觀點來看，濕氣與肥胖有密切關聯。中醫認為「肥人多痰濕」，根據臨床觀察，肥胖的人九成都有體內濕氣重的問題，當體內濕氣不除，會導致易胖難瘦，也容易有水腫現象。透過中醫調理，有助於排除體內濕氣，讓減重效果更明顯。

自我檢測：你濕氣重嗎？

如果你已經控制飲食、多運動，仍然瘦不下來，就要小心可能是濕氣影響所致。以下是常見體內濕氣重的症狀，來看看你中了幾項：

●經常感到疲倦、四肢沉重

●水腫明顯

●容易腰痠背痛、關節肌肉疼痛

●腸胃消化差、容易脹氣

●胸悶

●小便不順、大便容易不成形，或是黏稠解不乾淨

●女性有白帶困擾、生理期前後容易陰道感染

肥胖的人容易水腫濕氣重

從中醫觀點來看，當身體有濕氣時，代表人體內水分代謝不佳，就會產生出相對應的症狀。「濕氣」一般又分外濕、內濕。「外濕」多由於所處地方氣候潮濕，或是常淋雨碰水等因素所致。自然界本來就有不同的氣候變化，中醫稱為六氣，包含「風、寒、暑、濕、燥、火」，若是氣候異常，超出人體可以適應的範圍，就會轉成六邪，導致疾病產生。當外來的濕邪侵犯人體，會造成身體濕氣過重，進而影響身體生理功能。

而「內濕」在中醫則認為主要因脾的功能無法正常運作，導致身體水分、廢棄物累積過多而成。

無論是外濕或是內濕，都會影響人體脾胃的運作。中醫認為，脾有消化及代謝水分的功能，有助於排除體內的水分與代謝物，有如人體的「天然除濕機」。但若是外在濕度過大，或是因為飲食、生活習慣等造成脾的功能受到影響，就會讓排濕效率大打折扣，形成水腫。

雖然水腫的人不一定肥胖，但肥胖的人有九成都伴隨有濕氣重、水腫的狀況。這是因為身體如果濕氣重，會讓氣血循環不佳，基礎代謝率下降，降低身體對熱量的消耗。

當因為濕氣重，新陳代謝已經變慢，這時又維持高熱量飲食，就更容易累積脂肪，形成過胖。

臨床上發現，有不少來減重的人反應飲食已經控制，也有去健身房運動，體重卻遲遲降不下來，十分困擾。一經診斷後發現，都是因為體內濕氣過重、影響脾胃功能而造成。此時需先調理脾胃功能，讓身體恢復正常排濕，就能提高基礎代謝率，減重效果自然顯現。

小腹突出也跟濕氣有關

中醫典籍《金匱要略．血痹虛勞脈證并治》提到「夫尊榮入骨弱肌膚盛」；《中醫臨證備要》則記載：「體胖人逐漸瘦弱，兼見痰多咳嗽，腸間漉漉有聲，多為水飲證。」皆是指出身體內濕氣多容易造成肥胖的狀況。

當濕氣在體內停留過久，就會形成「痰濕」，反過來又會讓體內水分運化更為不佳、降低新陳代謝，也因此中醫發現「肥人多痰濕」，像是過去的達官貴人經常大魚大肉，飲食缺乏節制，影響脾胃功能，而常出現痰濕症狀。

當身體出現痰濕時，會造成身體各種不適，常見症狀包含：

●咳嗽而且痰多，痰顏色白、稀稀水水

●胸悶、呼吸不暢，嚴重可能有痰鳴、呼吸喘且短促

●食慾不佳、吃東西容易反胃，甚至嘔吐

●四肢沉重、水腫明顯

●臉部皮膚色黃

●疲倦、精神不佳

現代人三餐多外食，容易高油高鹽，在台灣更因為氣候潮濕，內外夾雜下容易形成體內濕氣重的現象，加上工作、生活型態經常久坐，脂肪容易囤積在腹部，造成小腹突出。若是經常應酬喝啤酒，酒精本身屬於濕氣、熱氣重的食物，熱量也很高，更容易造成腹部脂肪的堆積，要特別當心。

需注意的是，濕氣重不僅更容易導致肥胖，也會誘發許多疾病，例如慢性疲勞、關節發炎、濕疹、蕁麻疹、長痘痘、掉髮等，因此要積極調理，讓身體避免長期處於濕氣重的狀態。