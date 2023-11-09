不要把人生變成沒完沒了的待辦清單

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你覺得自己總是匆匆忙忙，總是在追趕時間。請提醒自己：放慢腳步，暫停一下，深呼吸。

不要把人生變成沒完沒了的待辦事項清單，享受一下零碎的時間。只要投入一點精力和注意力，瑣碎時間能帶給你很大的回報。5分鐘、10分鐘或是20分鐘與人深度對話，所有的注意力、好奇心和問題都集中在一個人身上，可以讓你和對方建立起更牢固的關係。

相較之下，應酬雖然也可以達到相同目標，但你得花好幾個小時、喝很多酒。在應酬場合，人們花費很多時間，以為自己跟在場每個人「拓展人脈」，事實上他們根本沒有親近任何人。如果你沒有放慢腳步、花時間專注，就不會達到你想要的成果。如果你讓別人認為你不願意好好陪著他們，而是要他們花好幾個小時才能認識你，高效能的人（以及親近好友、終生伴侶）可能就會避開像你這樣的人。

你在本章前面學到了拓展人脈的基礎。人們普遍認為，他們必須刻意為對方做一些事，才能與之建立起良好關係，不論對方是交往的對象或是商界友人。

大錯特錯。重要的不是刻意的行為，而是零碎時間的相處。

《愛是正能量，不練習，會消失！》（Love 2.0）一書中，作者芭芭拉．佛列德里克森（Barbara Fredrickson）指出，愛就是在零碎的時間裡專注面對某個人，並給他們百分之百的愛、相處及關心。而這些零碎的時間會累積，就像銀行帳戶裡的存款。每一次相處，一致、專注的時刻很重要──柯林頓就是箇中高手。

因為我們大腦杏仁核的運作以及生物天性，與他人關係好壞深深影響我們的生存。小嬰兒若沒有和人往來，就會有生命危險。所以，當你有時間好好和人相處，就應該非常專注在對方身上。這些零碎時間就是你在商業界拓展人脈、和朋友及家人相處時，短時間內強化關係的方式。

心理學家約翰．高特曼（John Gottman）的工作是判斷婚姻是否已經結束──當一方用鄙視的口吻談論另一方時。就算只是一句話，也看得出來婚姻結束了，雙方已經遠離彼此。那些仍在一起的夫妻，都知道不需要刻意為對方做什麼事，他們真正需要的是專心面對彼此，和對方說話時，彷彿屋子裡、甚至全世界就只有他們兩人。

只要花20秒鐘認真對待某個人，把你的注意力完全放在對方身上，效果比花60分鐘相處卻心不在焉還要來得更好。

若要善用零碎時刻，就要改善並運用你聊天的技巧。放慢腳步和人相處，你就能更快和對方建立起良好的關係。以下就是幫助我放慢腳步，並讓零碎時刻的談話發揮出最大效用的方法。