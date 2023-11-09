試車報告》頂級的駕乘 The Tiguan 380 TSI R-Line Performance

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The Tiguan問世16年，以其SUV名車身價，全球累積銷量已逾760萬台！台灣福斯導入新車中，以休旅車最是強大，車款涵蓋280 TSI Life、280 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium、380 TSI R-Line Performance、R等五款，試駕車為380 TSI R-Line Performance。

The Tiguan試了多次，這次改試僅次R性能版的380 TSI R-Line Performance。其外觀和280 TSI、330 TSI等車相同，不過車身特別賦予R-Line Performance專屬外觀套件，更添特有跑格，拍照時發現試駕車還因多了R專屬運動化四出尾管，讓車子煥發LSUV才有的頂級氣派！另外，試駕車所採的「星輝閻夜藍」車色很醒目，更增此車價值感。

畢竟是車系的頂級款，進到精心鋪陳車內，即一眼瞧見由10.25吋數位駕駛儀表搭配9.2吋多媒體螢幕所展現的體面控台。該中控螢幕提供Apple CarPlay與Android Auto智慧手機連結，這次連上Apple CarPlay立刻顯示，超好用！其雙前座特採Vienna運動型皮椅，且兼具多向電動調整附記憶功能，長途乘坐更可感受座椅質感之佳。

座艙配備採豪旅取向 Vienna運動型皮椅好坐質感佳

撇開車系的R性能版不說，論配備，這次試駕的380 TSI R-Line Performance可說想盡辦法要配足配滿，且明顯採豪旅取向，包括像是有著480瓦輸出的名牌Harman Kardon環繞音響、全景電動玻璃天窗，乃至R-Line運動化真皮多功能方向盤、金屬踏板、運動化湛黑頂篷和電動啟閉尾門等均屬標配。其中電動尾門還兼有感應式自動開啟/延遲關閉功能，不管出門購物或旅行都好用極了。

9.2吋多媒體螢幕提供Apple CarPlay與Android Auto智慧手機連結。圖／于模珉

試駕車搭載2.0升TSI渦輪增壓引擎，性能調校僅次R性能版，但亦以性能取勝。其最大馬力達245匹，扭力值則高達37.7公斤米，0~100Km/h加速具6秒實力，這次試駕直奔嘉義，一路全然感受了這具引擎轉速高扭力魅力，亦因引擎設定在1600~4300rpm中低轉速就可達峰值，可說隨便踩都有勁，而且儘管車後滿載行李卻是一點都沒重拖感；試駕車另一附加價值是，除了車身剛性奇佳，還另標配了R-Line Performance運動化懸吊與4 MOTION Active Control主動智慧四驅，這趟行車但凡遇到山路，總可感受其優越的抓地力，整體駕馭穩定性也很俐落紮實。安全好車讓人一眼就可看到篤定，這次試駕的The Tiguan 380 TSI R-Line Performance就帶給我如此明晰印象。

試駕車特採有著480瓦輸出的Harman Kardon環繞音響系統。圖／于模珉

特別賦予R-Line專屬配備 電動尾門兼有感應開啟、延遲關閉功能

引擎性能調校僅次R性能版 0~100Km/h加速僅需6秒

車型: The Tiguan 380 TSI R-Line Performance

4 MOTION Active Control主動智慧四驅和駕駛模式控鍵設在排檔座左下方，相當就手。圖／于模珉

動力型式:直四TSI汽油渦輪增壓

基本規格表：

排氣量:1984c.c.

變速箱:7速DSG自手排

最大馬力:245ps/5000~6500rpm

最大扭力:37.7kgm/1600~4300rpm

0~100Km/h加速: 6秒

平均油耗: 12.1km/L

參考售價: 194.8萬元