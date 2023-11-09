黑天鵝效應衝擊 東莞經濟欲振乏力

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作為世界工廠，曾有「東莞塞車、全球缺貨」諺語流傳的廣東東莞，近年遭逢新冠疫情、美中對峙、全球景氣不明與大陸經濟成長下行等眾多利空因素，製造業強市的風采不再，經濟成長疲弱。當前東莞正加強提振產業升級、積極融入大灣區建設，以及借重台商力量，寄望重振往日榮光。

昔日的世界工廠 今黯淡無光

近年在黑天鵝效應衝擊下，許多大陸城市都打亂發展步伐，但今年初解封後經濟均陸續恢復到正軌，但台商聚集、以製造業、外銷為主的特大城市東莞卻因元氣大傷，在大陸經濟、工業的城市排名不斷下滑。

官方數據顯示，今年上半年，東莞的GDP增速只有1.5％，在大陸24個GDP規模達兆元級別GDP城市與廣東21個城市中均淪為倒數第一。而且按照最新發表的前三季度資料，東莞依舊沒有擺脫倒數第一的席位，這在過去是難以想像的。

就連東莞引以為傲的製造業，如今也黯然失色。第一財經報導，隨著各地前三季經濟數據陸續公布，今年大陸「十強工業城市」競爭中，深圳衛冕「工業第一城」機率越來越大，前五名還鎖定了重慶、上海、蘇州和廣州，第六至第十名區段，去年第九名東莞今年恐怕會掉出十強，變成武漢強勢入替。

2大關鍵衝擊 東莞經濟失速

縱觀東莞並不長的立市歷史，這是東莞經濟第三次失速。第一次是2014年掃黃期間，掃黃前，東莞除了是世界工廠，還是大陸有名的花花世界，掃黃後當地的酒店服務業及相關上下游產業鏈遭受重擊，令東莞GDP增速從2013年的9.8％驟降至7.8％。第二次就是疫情爆發的2020年，對東莞的出口衝擊過大，導致東莞全年GDP增速只有1.1％。

近年東莞經濟失速的原因很多，包括產業結構、創新精神等，舉其大者，作為大陸的明星地級市，東莞的工業、出口兩大標籤形象突顯，正因如此，東莞在經濟發展中表現出非常強烈的外向型，對外貿依賴度（出口總額／GDP總量）非常高。2022年東莞外貿依賴度高達82.5％，位居大陸第二，僅次於浙江金華。

然而，今年東莞的製造業與外貿數據並不好看，以主打的電腦、通信與其他電子設備製造業來看，產業規模位居大陸第三，僅次於深圳和蘇州。但受到中美貿易戰影響，近年下降趨勢非常明顯。以手機為例，東莞是大陸手機製造基地，曾經一年生產過4億支手機，但這一產量在2019年見頂後逐漸下滑。2022年東莞的手機產量只有1.98億支，相比於巔峰時期大跌高過一半。

東莞失速的另一個原因，也與中美貿易戰造成的產業鏈轉移與台外商遷出有關。資料顯示，2007年東莞實際利用外資達50.4億美元，創下歷史新高後，此後一路顯露疲態，2021年只有14.5億美元。

在東莞外資結構中，台商與港商占比最大，其中台商又經常以透過香港或第三地方式投資東莞。然而，來自香港的資金從2015年的37.3億美元減少至2021年的9.44億美元，台灣資金也從10.02億美元減少至1.25億美元。

政府扶持 要打造科技工業強市

為了讓東莞的經濟成長重回正常軌道，大陸中央與地方可說是挖空心思想辦法，包括應對中美對峙下的產業轉移，提升經商環境，以及定義東莞在粵港澳大灣區建設的定位、重新拉回台商在內的外商企業。為此，東莞接下來需要做的事情很多。

譬如，打造「科創製造強市」是目前東莞在大灣區各城市中實現錯位發展的策略，東莞打造濱海灣新區，作為當地的粵港澳大灣區特色合作平台、粵港澳協同發展先導區、廣深港澳科技創新走廊核心平台。其毗鄰香港、澳門，連接廣州南沙自貿區、深圳大空港和前海自貿區，並加強推動機器視覺、高端裝備兩個新興產業領域。

另外，今年9月大陸國務院正式批覆「東莞深化兩岸創新發展合作總體方案」，要求東莞充分發揮台胞台企在建設現代化產業體系、實施創新驅動發展戰略、建構開放型經濟新體制、深化兩岸交流合作等方面的積極作用。同時，努力將東莞打造成兩岸產業創新發展的新引擎、科技創新合作的新高地、社會人文交流的新樞紐、海峽兩岸暨港澳地區交流合作的新平台。

這是繼廈門之後，東莞成為第二個獲批的大陸城市。在各地施力扶助下，東莞能否逆風實現產業銳變，走出經濟產業發展的瓶頸，成長為真正的科技工業強市，未來幾年將是重點觀察期。