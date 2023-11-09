Coupang酷澎創辦人金範錫：看好台灣市場的長期潛力

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Coupang酷澎8日凌晨公布2023年第三季業績，營收及活躍用戶數呈現連續三季加速成長。活躍用戶數逾2,040萬創新高，14％的年增率更是2021年疫情後最高；過去12個月的調整後息稅折舊攤銷前利潤9.91億美元亦創下新高。

Coupang酷澎創辦人金範錫表示，看好台灣市場的長期潛力。尤其是酷澎於2022年10月在台灣推出了火箭速配，與韓國首年營運成績相比，台灣第一年營業的業務規模成長更快速。酷澎的APP很可能成為2023年全年台灣下載排行榜冠軍。

金範錫上周來台出席第二座物流中心啟用典禮時表示，Coupang酷澎希望能把更多矽谷式的創新帶到台灣，更預計於2024上半年開設第三座物流中心，未來數年將創造在地數千個新工作機會，希望藉此將科技創新的動力與台灣龐大的數位生態圈無縫接軌，協助將生態圈升級至全新的高度。

Coupang第三季淨營收為62億美元，較去年同期成長21％；撇除匯率影響，較去年同期成長18％。毛利較去年同期成長27％至16億美元。稅後淨利9,130萬美元，較上年同期增加100萬美元。每股盈餘為0.05美元，與去年同期持平。調整後息稅折舊攤銷前利潤為2.39億美元，獲利率為3.9％，過去12個月的調整後息稅折舊攤銷前利潤為9.91億美元，獲利率為4.3％，過去12個月的營運現金流量為26億美元，較去年同期成長28億美元。過去12個月的自由現金流為19億美元，活躍用戶數超過2,040萬，較同期躍升14％。