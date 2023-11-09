momo富邦媒中區物流中心動土 預計2027年完工

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繼酷澎宣布明年開設第三個物流中心後，各家網路購物平台也加速物流佈局，momo富邦媒8日舉辦「中區物流中心」新建工程動土典禮，此座物流中心落座於彰化縣和美鎮，總投資金額合計約76億元新台幣。預計2027年完工。

動土典禮由momo總經理谷元宏主持，經濟部商業發展署署長蘇文玲、彰化縣長王美惠等也都蒞臨現場，活動也邀請潘冀聯合建築師事務所主持人黃種財、利晉工程董事長黃裕隆、利晉工程總經理郭敏川等代表共同參與開工儀式，期許momo「中區物流中心」完工後加入，完成momo全台最後一哩路的短鏈佈局，帶動中台灣物流產業升級及就業機會。

momo「中區物流中心」總基地面積為9800坪，樓層規劃為地上8層、地下2層，樓地板面積約達3萬9000坪，預計每日吞吐量25萬件、商品存量540萬件；總投資金額合計約76億元新台幣。

momo「中區物流中心」以兼併高度智慧化與永續環保性的物流中心為建置目標，計畫導入多項成熟自動化設備，包含棧板式自動倉儲存取系統、自動導引車、IPACK高度可調式自動成箱系統等，以提升整體倉儲之作業效率；同時納入「綠建築」設計概念，除建置太陽能光電設備產生綠能發電效益外，廠區鋼構與室內裝修皆採用綠色環保建材，並設置LED照明設備及雨水循環系統，達到節電節水效果，讓倉儲營運與環境永續並道而行。

momo於中部地區的訂單佔全台訂單比重已達25％，為實踐中部備貨商品直接送至中部消費者手中的配送模式，達到減少運送趟次降低碳排放、縮短配送時間提升整體消費滿意度，momo「中區物流中心」將有助於延續主倉與衛星倉混合的「短鏈物流」配送模式，縮短與消費者的距離。

momo「中區物流中心」預定於2027年完工並加入物流服務陣容，並將偕同「北區物流中心」以及預計明年第一季啟用之「南區儲配運輸物流中心」運作，加上主倉及全台持續佈局的衛星倉，落實提升客戶服務品質承諾。

這次「中區物流中心」的建置，除為全台短鏈物流的重要拼圖外，也有助於帶動中台灣物流產業鏈發展提升，以及增加在地就業機會與人才培育，包含本案預計提供約550名職缺，其中50％職缺將優先聘用設籍於彰化縣之居民；momo亦將積極開發培植在地供應商與配送商，創造更多合作機會；引入人流活絡當地商圈，促進當地經濟發展、產業轉型升級。