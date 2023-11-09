Fed 12月升不升息？五大金控表態 共識出來了

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五大金控談Fed利率決策

美國聯準會（Fed）升息與否，牽動金融業獲利，掌控資產接近新台幣29.7兆元的五大金控，都預估聯準會12月不升息，金融市場可望撥雲見日。

Fed今年累計升息4碼（1碼等於0.25百分點），升息有助銀行淨利息收入，但資金湧向美元高利存款，銀行資金成本墊高，若放款利率未跟上，反拖累獲利腳步；美債殖利率飆高，債券價格暴跌，也讓銀行、壽險持債部位多出現評價損失，壽險更受高避險成本所苦。

國泰金子公司國泰世華銀首席經濟學家林啟超認為，7月27日是Fed最後一次升息，Fed現在須形塑升息可能氛圍，否則通膨將死灰復燃，若未來兩次會議，通膨往下走、失業率往上升，才會表態「升息循環結束」，若現在宣布升息循環結束，股市上衝，投資及消費有望增加，但已趨勢向下的通膨會上升，預期Fed甚至可能到明年2月都不會鬆口。

台新金首席經濟學家李鎮宇說，Fed已無升息可能性，美國景氣明顯下行，現階段無此必要。但Fed一旦鬆口，市場氛圍很快轉向。Fed官員續保留升息空間，會給很多不太可能發生如CPI是否重新上揚等條件，下一次真有動作，應就是直接降息。美國明年大選，1950年以來沒有美國總統在景氣衰退時連任成功，若拜登要順利連任，鮑爾確保經濟軟著陸，又讓CPI續降，現況對他而言很困難。

中信銀行強調，美利率期貨顯示12月不升息機率達77％，除非通膨有意外發展，否則應維持暫停升息；元大銀分析，非農就業與失業率數據透露經濟走軟，全球金融氣氛轉樂觀，預期升息循環已結束。

永豐金強調，近期長端利率竄升已有類似升息效果，預期美第四季經濟成長減速，就業、通膨會延續先前降溫趨勢，維持7月判斷，Fed 12月將按兵不動。