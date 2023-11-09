台灣、大陸…續列美匯率操縱國觀察名單

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美國財政部8日發表主要貿易夥伴的經濟與外匯政策報告，將六個國家或地區列入匯率操縱國觀察名單，台灣與大陸續列名單。台灣在三項監控標準中符合兩項，連三次被列一般觀察名單。

央行官員表示，主要是經濟結構的問題，短期不易扭轉，台美將持續就經濟、匯率問題對話。

央行：將持續與美對話

美國財政部以2015年「貿易便利化與貿易執法法案」三項標準來構成匯率操縱國觀察名單，符合兩項監控標準即被列入，包括：貿易順差至少150億美元、經常帳順差占GDP比率至少3％、單邊干預外匯市場（過去12個月裡有至少8個月淨買入外匯總額達GDP至少2％）。

台灣從去年6月的報告以來，持續因符合兩項標準被列入觀察名單，包括對美國擁有480億美元的雙邊貿易順差，不計歐元區，在美方追蹤的主要貿易夥伴排第六，及擁有重大經常帳順差占GDP比率11.8％，在美國追蹤主要貿易夥伴中僅次新加坡。

大陸自2016年10月以來，至少符合監控標準中的一項，對美貿易順差高達2,940億美元、唯一未公布外匯干預措施的貿易國，因缺乏透明度的干預措施續留觀察名單。

美財政部表示，台灣應採取更謹慎的政策如能源進口多元化，解決結構性問題，此外，應限制外匯干預，允許貨幣走勢與經濟基本面保持一致。

我央行官員指出，近幾年美方資通訊需求旺盛，使台對美貿易順差增加；至於經常帳順差與國內超額儲蓄是一體兩面，這幾年都超過美國檢視標準。至於美國較在意淨買匯金額，也就是央行阻升情況，台灣近兩年沒有阻升新台幣，也沒有淨買匯超過美國財政部的判斷標準，這部分美方無疑慮。