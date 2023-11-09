創造讓人民幸福的美學經濟

為了提升國人美感，教育部明年起將推動「美感教育中長程計畫」第三期五年計畫，預計再投入15億元。教育部長潘文忠表示，美感是感受過程，感受才有溫度，希望學生從日常生活去體驗和實踐美感素養，從幼兒園到大學都善用美感教育。原來政府從教育單位下手推美學教育已經十年了，但不說大家還不知道，而且問題是這些年台灣變美了嗎？

台灣最美的風景，一度被外國觀光客認為是「人」，因為溫文敦厚好禮的人民，讓陌生訪客大感溫暖，但近些年政治人物及網軍的撕裂，這「人美」幾乎已不存在。台灣有高山森林海洋、鳥類蝴蝶魚獸等生物多樣性充足，說台灣地景生態美麗無庸置疑。但要是說台灣的城市建築、器物與生活絕美，可能大家並不同意。

30年來建築法規規定，公共工程必須編列公共藝術品，藝術品價值是工程費百分之一，私人建築公共空間也有藝術獎勵，但我們隨處可見的雕塑品被記住有名的沒幾個。我們新建大樓或有些也美，但老舊都更遲緩，要城市翻新樣貌遙遙無期。

我們推了地方再生條例，但鄉下資源很難整合，小店小物或有趣味，但通常只能玩半天。更別說全台的老街都長得一樣，都幾乎賣同樣的東西。缺乏大資金投入及國際級整體規劃，讓台灣旅遊就只有小確幸，停留不久，不容易一來再來。難以如同泰國、或近幾年的韓國，更別談法國、義大利等歐洲古老國家，觀光產值占GDP比重就高達30％～60％，成為國家重要財源。

台灣近來各縣市政府時興推打卡點建設，這是最容易看得到的政績。但多數曇花一現虛有其表，通病是只重視表面，沒導入人文歷史美感。長遠以往，地方沒落，我們將失去每個人的故鄉。美學進不了生活，台灣社會終究進化不了文明國度。

在義大利旅遊，行人就像走在時裝設計伸展台上，每個街上櫥窗都像個藝術品。在日本各地買的伴手禮或甜點，只有當地才有，過站就買不到了。這是為什麼早年日劇「失樂園」男主角騙妻子出差與女友約會，還要特別搭車去買當地伴手禮回來給妻子。在法國，米其林廚師每年有公益課程，到國小做菜給小朋友吃，因為他們要培養小孩的味覺品味，這是社會公益也是他們未來的生意。

台灣這幾年餐飲美學明顯進步，口味創新與擺盤多有講究。但台灣的穿著設計仍有待提升，所謂的藍白拖、運動短褲，仍是街上主流。我們學生的制服普遍很醜，我們工廠建築裝潢設計與工作者的制服，讓人在企業工作沒有榮譽感。我們的宗教活動參與者愈來愈多，但宗教美學仍不敢當。我們的《雄獅美術》1996年就已停刊，《幼獅少年》2021年停刊，《幼獅文藝》最近也宣布將在12月停刊。陪伴台灣美術教育逾半世紀的雄獅圖書，更已在今年9月結束營業。

一葉知秋，台灣人重視美學的觀念未見提升，台灣在美學的消費支出真的太少。影響所及我們的建築、戲劇、出版、流行文化、商品設計與生活型態的產業發展都原地踏步。

蘋果創辦人賈伯斯當年為了iPhone手機一個彎曲弧度，打掉幾次重練。特斯拉創辦人馬斯克的電動車，不只強調外型還重視乘坐的體驗。星巴克好喝的不是咖啡，是形象認同。可口可樂糖水沒多厲害，高明的是那股擋不住的歡樂味道。一個缺乏美學的社會，當然成就不了聞名世界的品牌產品。不用講精品時尚，認同製造商品應都需要美學的靈魂。做為一種文化文明與精神素養，它是企業長青的不二法門。再不改變難道我們一輩子只做代工？台積電改變了多少台灣美育？我們的珍珠奶茶為什麼是別人去發揚國際？

潘文忠說美學素養讓偏鄉國小的中央廚房成為打卡景點；教科書變美了；學校老舊廁所也強調美感；大學宿舍改造運動設施成為好的生活學習環境。未來五年15億元，將以「從幼啟蒙、扎根生活、在地國際、永續實踐」為理念，強化跨單位合作機制，兼顧在地實踐與國際鏈結，擴大美感教育影響層面，實踐美感即生活的理念。

的確美學無所不在，做為文明生活的質素，需要一點一滴做起。但從小孩著手還不夠，通常孩子們畢業就被大人社會同化了。只有一個教育部的15億怎麼夠？五年後我們期待看得到改變？內政部、文化部、觀光署，甚至經濟部、商業署都應該動起來，做為行政院內化人民素質的計畫或總統競選人的政見都應該。我們能下決心全面推動台灣美學前瞻計畫，用1,500億的預算不多，還有許許多多的企業能投入，而這將會是台灣人民未來幸福感提升的最佳保證。