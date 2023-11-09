通膨仍高 Fed官員鷹盛鴿衰

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近期聯準會官員談話一覽

美國聯準會（Fed）利率連二凍激起市場認為升息循環告終，不過達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）和聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）近日相繼大唱鷹調，稱通膨仍然太高，鮑曼甚至認為可能需要再次升息。

達拉斯聯準銀行總裁羅根7日指出，通膨看似朝著3％方向前進，非聯準會2％的目標。勞動市場雖有降溫，但「太過緊俏」。此外，美國長期債券殖利率雖大幅高於聯準會前次升息7月時的水準，但自11月初例會以來已滑落許多。

羅根表示，「聯準會需要持續關注金融條件收緊狀況，以便讓通膨適時回到2％目標。在下次例會召開前，將繼續觀察數據和金融狀況。」

羅根表態支持聯準會11月例會按兵不動的決定，以便評估金融狀況收緊程度是否足以壓低通膨。近期跡象顯示，通膨之戰尚未獲勝。

另。聯準會理事鮑曼在俄亥俄州銀行家聯盟（Ohio Bankers League）演說時指出，「若接下來的經濟數據顯示通膨降溫停滯，或是不足以讓通膨適時回落至2％目標，我仍願支持在未來例會調高聯邦基金利率。」

鮑曼認為短期政策利率似乎具限制性，也注意到近期長期美債殖利率上揚，不過殖利率可能隨著金融狀況改變而波動，「我們仍不清楚金融狀況緊縮，如何影響經濟活動和通膨」。通膨降溫出現顯著進展，不過美國通膨依然偏高，服務通膨頑固，高油價可能破壞聯準會遏阻通膨行動迄今的進展。儘管聯準會調高利率，但美國經濟迄今依然維持強勁。

鮑曼主張進一步升息，以便讓通膨回到目標，但也透露支持聯準會11月例會暫緩升息的決定，好讓聯準會繼續評估經濟數據。

另一位聯準會理事沃勒（Christopher Waller）則表示，儘管美債殖利率過去幾天已經下滑，例如10年期美債殖利率跌至4.55％，但債券投資者仍在評估美債殖利率是否會再次上升。政府借款的增加提升了未來利率上升的預期，而聯準會為未來幾個月再次升息留有空間。