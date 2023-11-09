英美歐停下升息腳步 三大央行利率似已觸頂

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為抗通膨，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）及英國央行（BOE）18個月來大幅調高利率，但隨數據反映經濟走疲，三大央行相繼停下升息腳步，市場開始將注意力轉到何時啟動降息。

Fed在11月例會繼續按兵不動，繼9月後連續二次暫停升息，主席鮑爾重申抗通膨任務尚未結束，市場解讀卻是論調略偏鴿。

根據芝商所（CME）FedWatch工具，市場預期明年5月1日開始降息，降幅1碼，明年底前共降息4碼。DBRS晨星分析師指出，房市冷卻滯後效應未來幾個月會強化「通膨減緩」趨勢。但德銀分析師雷德（Jim Reid）認為，降息論述過了頭，美國經濟比歐元區和英國強韌，市場預期Fed再次升息機率從3日的11％升到16％。

ECB連續十個月升息紀錄在10月底例會中斷，基準利率留在4％歷史高點。歐元區10月通膨率降至2.9％的二年低點，核心通膨續降。在美歐英三大央行中，ECB可能率先退出貨幣緊縮政策。

AXA首席經濟學家莫克（Gilles Moec）指出，10月的通膨數據，證實且強化「通膨減緩確實在歐洲發生」。英國央行9月中止連續14次升息後，10月例會連續二度讓基準利率凍結在5.25％，但強調9月通膨率仍有6.7％，須讓利率維持高點較長時間。不過6日的市場報價顯示，BOE料在明年下半啟動降息，12月底前降幅有60個基點。