習拜會15日登場 何立峰先會葉倫談財金議題

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中國國務院副總理何立峰8日至12日間訪美，他將與美國財長葉倫於9日起會晤，深化兩國經貿互動，同時為即將舉行的中美元首峰會進行鋪路。

為替「習拜會」鋪平道路，10月下旬起中美高層互動更加頻密。甫出任中共中央金融委員會辦公室主任的何立峰，也在8日啟程訪美，為「習拜會」熱身。何立峰與葉倫會談期間，還將召開由兩國財政部、央行於10月份啟動的經濟和金融論壇。

日媒8日引述美國官員談話披露，中國國家主席習近平與美國總統拜登的「習拜會」將在15日登場。

全球關注的亞太經合組織（APEC）峰會訂15日起在舊金山舉行，中美高層近期就「習拜會」舉行，做最後的準備。習近平在APEC峰會期間，還將與數百名美國企業高層共進晚餐。

中國9月22日曾宣布，與美國成立經濟工作小組與金融工作小組，做為雙方經貿工作的橋樑，將定期、不定期舉行會議加強溝通與交流。10月24日，中美經濟工作小組透過視訊舉行首次會議，由兩國財政部副部長級官員主持，就中美及全球宏觀經濟形勢和政策、雙邊經濟關係、合作應對全球挑戰等議題進行溝通。

何立峰訪美前夕，中國金融監督管理總局國際諮詢委員會（IAC）6～7日在北京召開會議，何立峰曾會見與會的國際諮詢委員，就中國經濟形勢、金融改革開放和金融監管等議題進行交流。並針對美歐高利率政策對全球經濟金融穩定的影響、國際金融監管改革新動向等議題進行深入討論。

對於何立峰與葉倫的會面，美國財政部高官表示，美方的重點在於更加了解新的美中經濟溝通管道，將如何運作，如何確保這個管道不易受到衝擊，以及了解中國正在考慮採取哪些措施來支持其經濟，以及什麼情況可能會改變北京的政策路徑。