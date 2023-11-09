人行喊話：將維護外匯市場穩定

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美國財政部在當地時間7日公布半年期匯率報告，將中國續列為匯率操縱國一般觀察名單。中國人民銀行行長潘功勝8日強調，人民幣對一籃子貨幣基本穩定，對非美元貨幣有所升值，大陸堅持市場在匯率形成中發揮決定性作用。

在同場會議上，人行副行長宣昌能指出，從金融風險演變趨勢來看，隨著各國通膨壓力緩解，經濟衰退風險上升，主要央行將適時結束升息，緊縮性貨幣政策對貨幣、匯率、股市和跨境資本流動邊際影響或將減弱，但累積效應將逐步顯現，一些經濟體和部分領域風險依然值得高度關注。

今年受到美國聯準會持續強勢升息，以及大陸解封後經濟復甦不如預期等因素影響，人民幣兌美元匯價5月後加速滑落。人民幣在岸價8日收報7.2756，上漲95基點；離岸價8日晚間9時報7.2876，貶101基點。在岸價與離岸價今年迄今貶幅均逾5％。

潘功勝8日上午在北京舉行的2023金融街論壇年會上，就大陸當前經濟金融問題發表看法。針對人民幣匯率，他表示，人民幣對一籃子貨幣基本穩定，對非美元貨幣有所升值，大陸堅持市場在匯率形成中起決定性作用。

潘功勝指出，大陸堅決對市場順週期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，並堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化。他強調，大陸有信心、有能力、有條件維護外匯市場的穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。