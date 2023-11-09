路透調查：新興市場貨幣明年翻升

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今年以來新興市場貨幣兌美元不斷貶值情況，可望出現改變。路透最新調查顯示，外匯策略師預期，新興市場貨幣貶值情況，將於明年翻轉並展現可觀漲勢。

美國聯準會（Fed）在11月例會決議利率按兵不動，加上數據顯示美國經濟成長最終可能放緩，帶動新興市場貨幣兌美元小幅升值、收復部分失土。

路透11月3日～7日調查顯示，多數分析師預期美元走疲趨勢可能維持到今年底，但多數新興市場央行料將跟進Fed，於明年轉向降息，儘管這些國家貨幣兌美元可能升值，但恐無法完全抵銷過去幾年來累積雙位數跌幅。

巴克萊銀行相關部門主管柯塔奇表示，上周已看到（新興市場貨幣）相當的升幅，但近日漲勢不會延續，因為Fed政策仍不明朗，且美國表現仍優於其他多數經濟體。新興市場貨幣很難收復過去幾個月以來損失，即便如此仍會小漲，這是漸進過程。

但僅部分亞幣可能在2024年底前收復失土，包括印度盧比、泰銖與韓元等。尤其印度盧比短期內料將呈現窄幅震盪。

新興市場貨幣2023年初上漲，投資人對於大陸疫後經濟復甦樂觀以待，但人民幣預估僅能彌補2023年一半跌幅，該貨幣兌美元今年貶值逾5％。南非幣一年內漲幅估不到1％，土耳其里拉料下跌約16％。

拉丁美洲部分國家央行已開始降息，但巴西貨幣里耳與墨西哥披索今年迄今仍升值約8％與11％，不過兩者未來12個月內跌幅恐達逾2％與4.5％。