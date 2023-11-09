升息帶旺 中信銀將賺逾500億

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升息帶旺國銀獲利。中信金控總經理陳佳文8日受訪時透露，在淨利息收入增加下，中信銀行今年稅前盈餘預估可逾500億元。市場預估，若中信銀今年賺500億元，台灣人壽年底前獲利不回吐，中信金控今年稅前盈餘有望破2021年歷史高點的620億元、稅後純益542億元。

受惠於升息，中信銀去年淨利差較2021年提升17個基本點（1基本點等於0.01百分點），帶動淨利息收入年成長27.3％，加上放款年成長17.2％，讓中信銀去年獲利創新高，稅前474億元、稅後盈餘達371.42億元，年成長24.7％，拿下國銀獲利王。

■中信金全年上看700億

今年獲利動能不減，前三季稅前盈餘已近486億元，超越去年全年，第四季為傳統旺季加上市場利率維持高檔，因此陳佳文信心滿滿，估今年中信銀獲利可望再創新高。

在銀行帶旺下，中信金今年獲利也可望衝新高。中信金獲利高點是2021年稅前盈餘達620.44億元、稅後純益達新台幣542.05億元，當年中信銀獲利占金控獲利約為5成，今年前九月金控稅前盈餘已達565.19億元、銀行獲利占比逾7成，若是年底銀行獲利衝破500億元，占比維持7成，中信金全年稅前盈餘將上看700億元，有望再寫新高。

■整體銀行業獲利前景俏

除了龍頭中信銀預估全年獲利將創高，整體銀行業獲利前景也看俏。據金管會統計，前九月銀行業稅前盈餘已逾4,000億元，若以金融三業獲利貢獻度來看，銀行貢獻已超過6成，超過2020年、2021年的5成與4成，若第四季銀行獲利動能不減，全年有望破5,000億元，帶動金融三業今年稅前獲利上攻8,000億元。

陳佳文指出，今年中信銀獲利動能雖強勁，但因金控發放股利全靠銀行上繳的200多億元，確實影響到銀行的資本適足率，導致普通股、第一類資本比率、及資本適足率均無法提前達到2025年金管會對「系統性重要銀行」的資本要求水準。

不過，陳佳文指出，若今年銀行稅前盈餘超過500億元，今年底前達到2025年的標準沒有問題。他也表示，目前中信銀增資「急迫性不大」，沒有考慮這個議題。