金控前10月猛 六家賺破200億

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七家金控已率先公告10月自結獲利，累計前十月稅後獲利由兆豐金控以288.26億元暫列第一，且前十月獲利破200億元金控再添一家，第一金控10月累計稅後淨利達201.55億元，使得獲利逾200億元金控已達六家，較去年全年僅六家破200億元，表現超前。

目前獲利確定破200億元的金控包括富邦金控、國泰金控、中信金控、兆豐金控、元大金控與第一金。前八月金控累計獲利已追上去年同期，年增率由衰退轉為正成長1.01％，前三季年增率再持續擴大至5.31％，顯示獲利動能恢復。

由於去年第四季保險業出現虧損，法人預估，前十月金控獲利年增率有望挑戰成長逼近10％。

已公告獲利的玉山、兆豐、元大、第一、永豐、台新、國票等七家金控，10月合計單月稅後獲利82.6億元，較9月的77.4億元微幅成長，主要是台新金9月單月虧損7.3億元，10月獲利恢復正數；前十個月累計來看，兆豐金暫居領先地位，元大金以248.03億元緊追在後，第一金第三名。法人評估，兆豐金全年獲利有望超越300億元。前十月獲利年增率，兆豐金以81.24％成長最大，玉山金也有40.9％。

七家金控10月獲利中以六家子銀行賺79.68億元占比最高，三家壽險子公司僅小賺0.67億元，七家證券子公司也只賺4.19億元，凸顯壽險、證券10月受資本市場衝擊，獲利表現不佳。前十月累計銀行佔977.5億元、證券佔198.73億元、壽險53.05億元。

永豐金10月稅後純益10.64億元雖衰退，但前十月累計168.11億元仍創新高，年增率達23.7％。10月主因股市波動大，單月銀行、證券子公司獲利雙雙衰退。

第一金10月稅後純益11.28億元，主要是受銀行較高額的提存及證券、人壽投資收益下滑的影響；第一銀行10月淨利收表現與9月相當，手續費收入則因財管業務表現優異而維持動能，金融交易利得持續突出，淨提存增加至6.91億元，以強化資產品質。