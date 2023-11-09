金控展望2024年 押寶股債

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五大金控看2024投資機會

美國聯準會連二次暫停升息，金融市場前景越趨明朗，各大金控對2024年市場多正面看待，陸續揭露明年投資展望，大多認為股債皆有獲利機會，並多預估台股、美股及日股明年行情依舊可期。

台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，關鍵取決於聯準會主席鮑爾「走鋼索」的能力，如景氣軟著陸，屆時股債都會漲，預期銀行明年會有不錯表現，壽險業隨明年下半年降息將開始轉好，「真正要好，就要等降息發生。」

國泰世華銀表示，股市除AI熱潮再起，基本面的庫存問題已明顯改善，待換機潮或消費旺季動能重啟，訂單需求將帶動新一輪補庫存行情，預期企業獲利逐步回溫，可期待2024年有雙位數成長，將成股市重要支柱。債市部分，即使降息時程可能延後，利率高位時間會延長，但長線而言，公債殖利率終會逐步回落。

中信銀行預期，市場對美債殖利率與地緣政治的預期反覆影響盤勢，具穩健基本面的資產將有望更受市場青睞，經濟韌性強的美國與獲利亮眼的日本股市，是長線可選擇布局的標的，也可考量黃金、美元、高評級債等，可望受惠於避險買盤的資產。

元大銀認為，優異企業獲利與預期聯準會會轉鴿，帶動金融市場樂觀氣氛，建議接下來股市可關注日本、歐洲、台韓、印度等；另因預期聯準會結束升息循環，建議可分批布局投資級債。

永豐金指出，隨著國內出口復甦，AI需求依舊強勁，消費性電子新品陸續上市，及歐美年底採購旺季來臨，電子零組件出口有望轉正，我國出口可望逐漸轉強，產業鏈去化庫存即將告一段落，廠商信心有望築底回升，帶動投資設備需求回溫，加上國內需求依舊 穩健，且預期明年出口及消費動能將會延續，預期2024年國內GDP成長有望翻倍，對股市有正面效應。