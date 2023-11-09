施羅德2024年十大預測出爐

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施羅德2024十大預測

「變化莫測」已成近年投資市場的新常規，在黑天鵝與灰犀牛交互出沒下，施羅德投資多元資產團隊第11度推出其年度十大預測，預估明年全球經濟會正成長，但市場波動度不減，看好美股、投等公司債、美非投等債、新興市場貨幣債、亞股與亞幣，且黃金投資必不可少。

明年十大預測由施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子（Keiko Kondo）揭曉，去年對今年的十大預測，準確率達7成。

施羅德明年十大預測分別為看好美股（S&P 500）、投資等級公司債、美國非投資級債（相對於Russell 2000）、新興市場當地貨幣債、黃金、新興市場／亞洲、亞洲貨幣、日圓、乾淨能源、私募資產。

近藤敬子認為，2022至2023年的高通膨環境與央行緊縮政策，讓資產重新定價，帶來高度不確定性及風險。2024年預期全球經濟正成長，但各國政府仍首要打擊通膨，因此波動不會減少，也帶來區域及資產類別間的差距，主動式投資策略預期會贏得先機。

在全球股市中，近藤敬子認為，2024年美股、亞洲股市值得期待，大陸、印度的PMI（採購經理人指數）走向穩定，及南韓、台灣的數據已改善，相形之下，歐元區PMI依舊欠佳，相較於歐洲股市，亞洲及新興市場股市明年大可期待。

近藤敬子並預期2024年匯率表現會反轉，亞幣及日圓將轉強。全球物品循環周期復甦，有利亞洲出口，包含大陸、台灣及南韓的出口，都會止跌翻揚，明年亞幣將強於美元；日圓因日本近期通膨加劇，且隨製造業及服務業PMI展現韌性，相較歐洲、特別是德國來說，明年日圓將比歐元更強勢。

展望2024年，近藤敬子仍舊看好公司債，認為可同時多元布局投資級公司債及非投資級債，及新興市場當地貨幣債。

今年大漲的黃金，近藤敬子依舊看好，她分析從俄烏戰爭起，黃金提供分散風險、多元報酬，去年以來各國央行對黃金淨買超，此情況明年會持續，投資組合中不能捨棄黃金。