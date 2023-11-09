央行明年預算 繳庫2,000億 14年最佳

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中央銀行9日將赴立法院財委會報告業務計畫及營業預算，8日書面報告出爐，預計2024年度繳庫2,000億2,706萬元，比2023年繳庫1,800億元增加，創下2010年來的14年新高，且為央行有統計27年以來次高，累計央行總裁楊金龍2018年上任以來至明年，七年繳庫將逾1.26兆元。

據央行報告，今年至10月31日止，央行營業總收入為4,718.43億元，營業總支出為2,972.86億元，收支相抵後，盈餘為1,745.57億元。明年預算營業總收入為4,125.11億元，較前年度預算數增加近577.82億元，增加率為16.29％；明年度預算營業總支出為2,372.56億元，較前年度預算數增加430.31億元，增幅22.16％。

央行報告指出，明年預算盈餘為1,753.55億元，除提存法定等公積350.78億元外，餘數連同以前年度累積盈餘598億元，合計2,000.27億元，將繳交國庫官息紅利。

央行一直被財委會立委稱為「國庫金雞母」，從1998年統計以來央行繳庫成績單，最高為2009年繳庫2,380億元，且自2010年起，每年繳庫金額約1,800億元的平均水準，直到2021年因受到疫情衝擊，繳庫金額降至1,651億元。

再檢視楊金龍2018年上任以來，2018年至2022年分別繳庫1,802億元、1,802億元、1,801億元、1,651億元、1,750億元，今年為1,800億元，明年預計將繳庫2,000億元，累計七年來繳庫突破1.26兆元。

央行強調，「盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性」，外幣資產運用收益為央行營業收入主要來源，影響收益的各項因素，包括營運量、主要外幣利率及匯率，均非央行所能完全掌握；營業支出則受央行沖銷性措施，及國內利率調整變動影響，同樣具有不確定性，這也是各國央行均面臨的共同問題。