10月金額創新高 定期定額投資 單月進逼百億

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證交所8日公布，10月定期定額投資金額衝高至95.71億元的新高，月增4.51億元，以此增速來看，11月離突破百億元不遠。

另外，外資在10月大舉偏空操作，不僅大提款1,449億元，也造就外資成交值比重攀升至34.05％、寫今年單月次高，惟外資明顯被內資軋，11月僅六個交易日就回補425億元。

自2017年1月16日起，投資人可透過證券商以定期定額方式投資台股個股及ETF，五年多來，定期定額投資金額快速增長，累計到10月底，已突破2,000億元、達2,087.75億元，比市場原預期年底才會破2,000億元的速度更快。

證交所公布，10月證券商承作定期定額投資金額再衝高至95.71億元歷史新高，較9月的91.2億元增加4.51億元、月增4.95％，較去年10月的54.53億元，更是激增75.52％；以此速度來看，11月突破百億元機率高。

10月因台股連續第四個月下跌，證交所統計，自然人成交值比重55.01％，比9月的57.74％大幅下滑，而外資則因大舉撤出，單月賣超1,449.91億元，致成交值比重大幅上升至34.05％，比9月31.52％大增2.53個百分點，創今年僅次於1月次高。

不過，外資明顯對台股賣過頭，11月到8日止，已累計回補買超425.44億元。投資專家一致認為，年底伴隨著歐美消費旺季、上市櫃第四季獲利及明年獲利都將出現大幅成長，再加上台股有總統大選行情等加持，外資已明顯被內資軋，年底前持續加碼趨勢不變。