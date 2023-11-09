同獲AI加持 技嘉營收再登峰 麗臺也不賴

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受惠AI伺服器產品出貨放量，技嘉繼9月業績衝高後，10月合併營收達167.65億元，再度刷新單月紀錄，也以逾104％的年增力道，推升今年前十個月累計營收突破千億大關、提前達標來到1,081.34億元，一舉超越去年度營收。

技嘉來自AI伺服器貢獻顯著，總經理李宜泰於法說中不諱言地指出，隨著AI伺服器產能逐步放量，加上市場需求強勁，樂看第三季營收衝出歷史單季新高後，第四季也將維持成長動能。

同樣受惠AI伺服器出貨的麗臺，也因手上採用輝達（NVIDIA）GPU平台的產品出貨增溫，挹注9、10月業績勁揚，其中10月營收4.2億元、年增80.5％，累計1至10月營收29.74億元，年減幅再收斂至33％。

儘管輝達用於AI伺服器的GPU供貨缺口仍大，不過技嘉與麗臺，目前手上已排程的訂單「一定都有貨（GPU）」，在沒有其他意外變數下，第四季的出貨能見度明確。

技嘉並喊出，若本季出貨順暢，今年度整體伺服器業務可望挑戰三位數翻倍年增。麗臺也預估，高單價AI伺服器產品出貨帶動，除將推助營收規模放大外，亦有機會拚營運單季轉正，甚至貢獻全年轉虧為盈。

技嘉第三季財報因營業費用大增、獲利不如市場預期，但仍維持逾二成年增、站上疫情前的單季高峰，每股賺2.33元。技嘉坦言隨AI伺服器等系統品的出貨增加，將對毛利率帶來影響，不過毛利率貢獻度相對高的主板和顯卡等消費性產品，下半年動能持續回溫、第四季旺季備貨效益可期，技嘉樂觀後市營運。

麗臺過去三季受整體產業進行庫存去化及資本支出調整，致其顯示卡及專業繪圖卡等GPU產品線動能疲軟，營運亦處於低檔。

惟隨著AI伺服器熱度升溫，麗臺原本就具有相對完備的NVIDIA GPU架構之產品代理，近期更與美超微（SUPERMICRO）的主要供應鏈夥伴大訊科技、肯微科技結盟，在兩大策略投資人順利入股、資金亦到位下，麗臺欲力拚其在AI軟硬體整合解決方案業務倍數增長的前景可期。