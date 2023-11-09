台股迎13千金續勢攻萬七 「這檔」獲內外資全面升評

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台股將迎13千金概況

AI股題材發燙，最純的AI股世芯-KY昨（8）日股價再創歷史新高，帶動高價股整體氣勢強，同樣是AI概念股的「準千金」的M31，收992元大漲5.53％，不僅帶動AI族群轉強、推升加權指數連六漲並迫使空單回補，台股軋空及軋空手行情持續進行，將驚驚漲攻上萬七。

另外，開啟手機方面邊緣AI的領導地位聯發科，獲內外資看好上千元，昨日也衝上914元上漲2.93％，連同M31，台股蓄勢迎13千金。

台股昨日上漲55點收16,740點，在股王世芯-KY領軍AI族群強漲下，成交量放大至近13日最高2,795億元。世芯-KY近來挾AI題材奪下股王，繼前一天站上3,000元大關之後，昨日收3,045元上漲45元，漲幅1.5％，股價領頭登峰，並帶動M31強漲5.53％收992元，將挑戰千金價位。

盤面另一關注焦點為聯發科，日前推出5G旗艦新晶片天璣9300，獲大摩讚譽「全球最強大的手機晶片」，內外資圈全面啟動升評，目標價上看千元，其中，以美銀看1,200元為目前外資圈最高；昨日股價也不負重望，衝上900元大關，以914元上漲2.93％作收，為近17個月來最高。

世芯、M31、聯發科的強漲，使得台股昨日環繞在千金股比價效應與AI股走揚的氣氛中，成交量跟著放大，並帶動台股軋空及軋空手行情持續進行，在空單被迫回補下，台指期昨日持續正價差為8.17點，加權指數並連六日上漲共739點。

籌碼面，外資維持多方操作，昨日買超台股37.65億元，連五日買超，外資台指期淨多單減少2,474口，降至5,468口，不過為連續四日留倉為多單。投信買超14.1億元，連15日買超，持續偏多台股。

康和證券投資總監廖繼弘認為，美國10年期公債殖利率拉回、美股轉強、新台幣貶值壓力減緩、2024年台股獲利成長20％、大選前政策作多等利多催化下，台股年底行情可期，加上AI指標股輝達、微軟、AMD、亞馬遜、META等都彈回季線上，9周KD值向上，美科技股轉轉強，有利台股表現，觀察重點為月線能否和季線黃金交叉，中期反彈力道才會強化，蓄勢上攻萬七。

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