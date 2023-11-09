華航前三季業績飛天 增班向錢衝

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華航近六季營運

航空旅運需求強勁復甦，尤其是暑期旺季需求暢旺，華航第三季持續增加客運班次及加密航網，推升營收持穩向上，今年客運收入逐季成長，帶動9月、第三季、前三季營收齊創同期新高，其中前三季客運收入866.24億元，年增605.35％。

華航公告第三季營收476.81億元，季增1.03％、年增26.48％，創同期新高；獲利22.97億元，更較去年同期大增17.23倍，每股稅後純益（EPS）為0.38元。

前三季合併營收1,375.67億元、年增23.07％，營業淨利90.74億元；歸屬母公司淨利68.98億元，年增90.62％，EPS 1.15元，較去年同期增加0.55元。

近期國際油價開始修正，新加坡航空燃油均價從9月每桶122.9美元回跌至10月的113.5美元，可望緩解華航營運成本壓力，加上第四季進入傳統旺季，華航客運冬季班表再增加全線班次密集度向「錢」衝，搶攻寒假出遊、出國跨年、春季賞櫻等旅運商機，尤其熱門東北亞地區每周提供近180班服務。

華航在剛結束的ITF台北旅展四天銷售業績達平常的二倍，機票售出量也較去年旅展高出五成，搭配為期41天的線上旅展優惠促銷，看好客運營收將持續正向成長。

至於貨運市場，受全球經濟通貨膨脹及升息影響，整體空運需求放緩，華航前三季貨運收入424.29億元，仍優於2019年同期。惟航空燃油價格居高，墊高整體營運成本，壓縮獲利空間。

第四季進入歐美假期購物旺季支撐運價，華航將重點爭攬半導體機台、電商貨物、消費性電子產品設備、發動機航材等空運主力貨源，並配合生鮮旺季載運櫻桃、水蜜桃、龍蝦等運輸全球，爭取短期高價包機需求。