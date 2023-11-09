伺服器三傑目標價 外資捧

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摩根士丹利證券強力送暖伺服器族群高價指標，將正在競爭股王寶座的股后信驊投資評等升至「優於大盤」、推測合理股價3,150元，同時初評喊買供應鏈大廠川湖，加上美銀證券升評緯穎「買進」，股價預期衝2,400元新高，三高價指標登高一呼，伺服器族群8日全面復活。

信驊與新科股王世芯-KY戰得難分難捨，股價在3,000元附近展開追逐，且各有研究機構擁護，股王寶座大戰熱度高。大摩最新報告指出，信驊挾美國科技巨擘補貨、大陸企業伺服器需求加速，以及伺服器架構升級三大利多，營運可望獲得帶動，給出市場最高的3,150元股價預期，超越摩根大通的3,000元。

大摩早在7月就提出非AI雲端半導體落底的觀察，股價先前的彈升呼應大摩預期後，目前看來，第四季將持續見到庫存回補，還有望進一步延續到2024年。大摩認為，受惠今年的低基期效應，信驊2024年營收會有顯著年增幅度。

外資估計，信驊2023年獲利觸底，2024年每股稅後純益（EPS）將大幅跳升到51.39元，2025年上看92.07元，相當於獲利兩年後將比今年成長200％以上。

凱基投顧科技產業分析師向子慧指出，緯穎分散客戶策略成功，第三大客戶亞馬遜前三季營收貢獻提升至10％以上，隨ASIC AI專案擴張，預期2024年來自亞馬遜營收貢獻將倍增。

除了ASIC AI專案，滙豐證券預期緯穎還將因旗下大客戶建立AI資料中心，進一步得益於GPU伺服器專案訂單貢獻。整體而言，AI相關業務將貢獻緯穎2024、2025年毛利各21％與28％比重。

美銀證券指出，根據緯穎經營管理階層說法，AI伺服器無論是第三季或9月單月的營收比重，均已來到1成之多，同時，對於AI與非AI專案帶動第四季、2024年營收成長，抱持樂觀態度。

川湖方面，大摩看好，川湖享有強大的產業趨勢動能，市占又節節攀高，推估2023～2025年營業利益的年複合成長率將高達37％。