台英簽署ETP 首波談判3議題

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台英提升貿易夥伴關係協議重點

APEC舉行前夕，台灣擴展經貿關係再突圍！台英雙方8日正式簽署提升貿易夥伴關係協議（ETP），將盡速就數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排等三項議題展開談判，這是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎。行政院長陳建仁說，台英ETP將有助於台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

台英ETP是在今年7月26日啟動，8日由我國駐英代表謝武樵與英國駐台代表鄧元翰經由視訊正式簽署協議。謝武樵說，ETP將成為帶動貿易及創造就業的重要機制。鄧元翰強調，該協議將為雙方關係帶來新的高峰。台灣也是第一個與英國簽署ETP的諮商國家，印度、泰國都還沒有完成。

行政院經貿辦總談判代表鄧振中表示，協議簽署後，立刻著手進行三個議題（數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排）協議談判。惟是否在今年啟動談判，以及預期完成期程，鄧振中僅表示會盡快，三個議題會一起談但各自簽協議。

數位部次長李懷仁表示，台英數位貿易談判將會就電子商務及電子簽章、跨境資料傳輸、消費者保護、數位貿易等進一步討論。

經貿辦副總談判代表楊珍妮也說，歐洲人談數位科技很在意消費者保護跟公平競爭，可能觸及無紙化、快速通關，還有消除貿易障礙等，預期電子簽章也會涵蓋在內。

鄧振中強調，這是一個活的協議，「這個樹會讓它繼續長，不要讓它兩年後就不要長。不知道未來樹可以長多高，今天種下去，希望他變成很大的樹，把台灣跟英國關係建立很好、很有體系，給其他國參考」。

針對可能擴張的議題，鄧振中說會跟企業界充分溝通，包含像台美貿易倡議協定裡面的反貪腐、貿易便捷化都是可能議題，另外還有像國內服務業管理、旅遊業服務業等議題。

對簽署協議是否有助於台灣加入CPTPP？鄧振中說，英國將成為CPTPP新會員國，與英國提升經貿關係，對我入會具有重要意義，惟這僅是台灣自身評估，英國對此並沒有承諾。

2022年台英雙邊貿易總額為66.38億美元，較2021年同期成長1.73％。英國為我國第21大貿易夥伴，英國亦為我在歐洲地區第3大貿易夥伴，次於德國、荷蘭。