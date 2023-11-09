台美貿易談判落後 政院盼APEC會戴琪

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台美於6月簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，並於8月展開第二階段首次實體談判。對於外界關心目前進度，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中8日坦言，原預期年底完成第二階段談判，「但速度可能沒辦法趕上」，希望藉由下周亞太經濟合作會議（APEC）與美國貿易代表戴琪碰面，互相確認進度，表示企圖心。

鄧振中說，跟戴琪的見面還在安排，有機會會想要見面，因為台美最重要就是21世紀貿易倡議下階段怎麼進行跟處理，「談判人員都已經在來往，首長也要談一下」，必須給談判人員指示跟方向。

鄧振中也說，台灣目標還是希望快，我方不會讓自身進度耽擱，但顯然現在美國負荷太重。以印太架構（IPEF）來說，當時美國覺得蠻樂觀，現在看到他們還在做很大掙扎，明明開會次數也很頻繁，卻沒有宣布完成，這部分應該對美國來講是很重的負擔。加上美國剛開完中南美洲高峰會議，可以感受到他們難以負荷，都相同一批人在和各國談判。

另外，台英協議和台加即將簽署的投資促進及保障協議（FIPA），及台美貿易倡議協定效力有何不同？鄧振中說，台美協定需要國會批准，法律地位很高；加拿大則不需要國會批准，英國也是。

鄧振中強調，台灣跟各國會透過不同種安排、不同套方法，提供機會先打下基礎，對未來發展國際關係很有幫助。而談判就是為了把差距弄小，甚至弄平，企業界就不用為了做生意，要適應不同規矩，讓企業界未來可以面對相同的環境。

針對是否還有跟其他國家簽訂類似台英的協議？鄧振中不願透露，僅說有時候就是會給大家一些驚喜，而在經貿辦招牌之下是不會停止接觸，有機會就去挖、去嘗試，惟每個國家模式不一樣，很難一體適用。