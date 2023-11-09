台經院：明年經濟成長估3.15％

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台灣經濟研究院8日首度發布，明（2024）年台灣經濟成長率估測為3.15％。台經院院長張建一指出，明年經濟成長主要仰賴民間消費與投資的支撐，其中包括基本工資與軍公教員工薪資調整、調升每人基本生活費免稅額等，挹注民眾可支配所得增加，提升民間消費能力，即使今年基期已高，仍可帶動明年民間消費成長率達2.54％。

「美中不足，全球受累」，台經院景氣預測中心主任孫明德分析，美中兩大經濟體分別面臨消費及投資的不利因素困擾，儘管新興市場及開發中經濟體的經濟表現明年可望優於今年，但仍難以支撐美、中經濟疲軟的局勢，國際主要預測機構皆認為，2024年全球經濟成長速度較2023年略低，不過仍預期全球商品貿易呈現復甦態勢，有助於台灣對外貿易表現可望漸趨穩定。

國發會主委龔明鑫8日也表示，廠商庫存去化有其過程，迄今的方向上是健康的，台灣今年經濟成長率達1.5％「愈來愈成真」，10月出口統計約380億美元，雖為負成長，樂觀預估11、12月就會正成長，有延續的動能，明年經濟成長率可以回到3％。

至於代表投資的固定資本形成部分，台經院估測，2024年固定資本形成成長率為4.39％，較2023年修正後成長率-5.36％增加9.75個百分點，其中民間投資2024年為3.66％，較2023年修正後成長率-7.29％增加10.95個百分點。

張建一指出，今年來產業積極去化庫存，投資需求明顯下滑，明年上半年廠商庫存打得差不多後，隨著出口回溫，「完整的全面復甦應是明年第二季」，廠商先前遞延的投資可於2024年逐步落實。

張建一提醒，美國利率可能暫時維持在5.25％～5.5％之間，進而影響消費及業者營運成本。廠商也面臨淨零排放目標，估計投資將相對保守，明年的新政府團隊應考量祭出振興投資的必要政策。