運價、量疲軟 長榮10月營收吹冷風

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長榮營運概況

受國際運價與貨運市場需求影響，長榮10月合併營收233.64億元，連續八個月維持在200億元之上，較9月減少11.19億元，月減4.57％，與去年同期比較減少222.83億元，年減48.82％；累計今年前十月合併營收為2,303.88億元，年減59％。

長榮第二季底每股淨值為197.79元，8日股價為107.5元，股價淨值比為0.54倍，屬於低股價淨值比股、高殖利率股。

目前長榮尚未發布第三季財報，不過長榮第三季有望在利息、匯兌收益、處分長榮航的業外收益貢獻，繳出優於第二季的財務數字，國內投顧估長榮第三季每股稅後純益（EPS）達9.16元，第四季為遠洋線傳統淡季，單季EPS將走疲，全年EPS達17.38元。

貨櫃航運為景氣循環產業，深受供需的影響，因2021～2022年疫情期間全球貨櫃航商賺得盆滿缽滿，豪灑資金投入造船，隨著新船陸續交付，三大海運研調機構皆預估2024年貨櫃航運產業供給成長率將高於需求成長率，在產業供需失衡下，貨櫃運價仍將承壓。

海外內的貨櫃海運業者對2024年的展望保守。其中，長榮總經理謝惠全在日前法說會曾表示，因供需失衡，2024年是充滿挑戰的一年，馬士基更宣布要裁員萬人，幅度高達9％。

台驊投控董事長顏益財以煙硝四起、充滿變數來形容海運產業；長榮董事長張衍義說，2024年艙位供需失衡擴大，航商要採取應變。