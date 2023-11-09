機械業看不到曙光 公會提5大建言

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台灣機械設備近14年出口值概況

黑天鵝滿天飛，台灣機械產業景氣還看不到隧道的盡頭，做三休四廠商家數有逐漸增加的態勢。台灣機械工業公會8日向政府提出五大建言，包括擴大內需、避免銀行抽銀根、緩解中小企業營運成本負擔等，協助業者先度過眼前難關。

機械公會表示，台灣雖然是全球最大半導體設備市場，但多半是進口，半導體前段設備自給率只有1％，封裝設備僅約15％，業者希望政府提供誘因，推動半導體設備國產化，讓機械業者可以分享台灣半導體設備市場大餅。

機械公會理事長魏燦文指出，機械公會向政府提出五大建言：一、為協助國內機械設備業者面對景氣寒冬，建請政府研擬擴大內需方案，包括鼓勵國營事業、大專院校與政府委辦等相關政府標案，優先採購國產設備；補助國內製造業採購國產高效節能的生產設備，實現節能碳排的目標。

二、為提升台灣機械設備的產品價值與國際競爭力，建請政府擴大研發補助與轉型升級輔導措施，鼓勵機械業者投入高值化、綠色化、智慧化的產品研發，提升台灣機械產業的國際地位，強化國際競爭力。

三、台灣產業以外銷為導向，機械產業長久以來為台灣重要的創匯產業，因應全球製造基地轉移，供應鏈重組與強化產業韌性等趨勢，建請政府協助機械業擴大海外行銷補助，拓展全球新興市場。

四、因應機械訂單下滑與客戶交機時程不斷後延影響，機械設備業者資金周轉能力更為重要。建請政府應妥善規畫給予機械設備業者優惠利率貸款、稅賦減免與刺激製造動能之電價補貼等措施，並協助避免銀行抽銀根，以緩解中小企業營運成本負擔，協助渡過全球經濟放緩下之經營困境。

五、為加速推動企業數位轉型與調整企業體質，建請政府規劃企業轉型輔導措施，透過法人、管理顧問公司與公協會合作成立輔導訪視團隊，提供廠商輔導諮詢資源與經費補助，協助中小企業進行人才培育、經營管理、數位轉型等全方位的升級轉型輔導。