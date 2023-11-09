機械設備出口 今年恐衰退17％

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全球經濟景氣不佳，台灣機械設備出口受創，10月出口衰退幅度再擴大，締造連15黑的空前低迷。台灣機械工業公會原預期因去年基期較低，今年第四季出口有機會止跌，不料10月數字不增反減，且衰退幅度還較先前擴大，預估全年出口值減幅將從原本預估的15％～16％擴增至17％。

機械公會統計，台灣機械設備10月出口值23.49億美元，月減4.3％、年減18.0％，以新台幣計價756.71億元、年減16.7％。前十月機械出口值243.92億美元、年減17.2％，以新台幣計價7,563.06億元、年減12.6％。

前十月機械出口值前三大產品依序為電子設備39.26億美元、年減8.2％，檢量測設備37.93億美元、年減6.9％、工具機21.81億美元、年減12.8％。

值得注意的是，前十月機械設備銷往大陸金額57.88億美元，勝過輸美的57.39億美元，大陸再度成為台灣機械最大出口市場，對日本出口值19.46億美元、排名第三。

機械公會理事長魏燦文指出，台灣持續受全球經濟景氣不佳影響，整體機械產業出口連續15個月衰退，10月出口值衰退幅度進一步擴大，顯示製造業對經濟發展多半觀望，投資設備相對保守。

魏燦文表示，目前全球景氣觀望氣氛仍然濃厚，機械設備採購訂單競爭激烈，匯率成為影響接單能力的關鍵。近期新台幣雖走貶，但競爭對手國貶值幅度更大，尤其今年以來日圓大貶15.09％，使得台灣機械設備面臨極大的價格競爭壓力，因此建議政府放手讓新台幣匯率與對手國同升同貶，維持台灣機械設備出口競爭力。