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中信金攜工研院獻策 加速淨零

產官學專家分別從政策、綠色金融、及新興科技等三大面向提供建言

●中國信託及工研院8日共同舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，國發會副主委施克和（前排左三起）、金管會副主委蕭翠玲、高雄市長陳其邁、中國信託金控總經理陳佳文、工研院特聘專家彭裕民、環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴及工研院副院長張培仁等貴賓共同出席與會。圖／顏謙隆
●中國信託及工研院8日共同舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，國發會副主委施克和（前排左三起）、金管會副主委蕭翠玲、高雄市長陳其邁、中國信託金控總經理陳佳文、工研院特聘專家彭裕民、環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴及工研院副院長張培仁等貴賓共同出席與會。圖／顏謙隆

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中信金控與工研院8日舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，產官學專家分別從政策、綠色金融、及新興科技等三大面向，為台灣邁向2050年淨零排放，提供建言。高雄市長陳其邁則為產業請命，建議主管機關金管會，針對相關金融企業依所提的碳權計畫，作為取得資金或金融協助的主要指標，減碳越多，即可優先獲得或增加利息補貼，全力推動減碳。

由中信金控及工研院共同主辦的「淨零永續關鍵行動論壇」，8日在高雄舉辦，吸引線上線下超過3,000人共襄盛舉。

金管會副主委蕭翠玲致詞表示，金管會透過推動「綠色金融行動方案」及「上市櫃公司淨零轉型措施」，包括推動金融機構碳盤查，組成永續金融先行者聯盟及成立碳交所等，協助企業淨零永續。

籲政府出手相助傳產減碳

高雄市長陳其邁同樣在致詞指出，高雄碳排量約5,737萬噸，占全國總量約20％，2050年淨零目標對高雄是個巨大挑戰，但如能將沉重的碳負擔，轉換成碳資產，也是高雄的重大機會，最重要的是，台灣碳交易市場就在高雄。

而全球主要金融機構所成立的淨零排放金融聯盟也宣示，將固定資產投入淨零相關產業，金管會的綠色金融計畫，即是引導資金注入減碳技術或相關運用。

陳其邁認為，鋼鐵石化等傳統產業，達成「零」碳十分困難，政府在碳權、盤查、負碳、交易等減碳過程中，應提供足夠資源與協助，鼓勵企業投入減碳行列，逐步落實零碳，以達成公正轉型。

與會的中信金控總經理陳佳文說，身為永續金融先行者聯盟成員之一，中國信託對於淨零減碳議題，責無旁貸，肩負金融穩定的責任，勢必更審慎評估氣候變遷所帶來的風險及機會。

總經理陳佳文強調，為強化台灣供應鏈實力，中國信託攜手工研院打造符合國際趨勢發展的技術輔導方案，並結合中國信託ESG資金組合式貸款，以及永續供應鏈服務，發揮大攜小的優勢，鼓勵台灣產業一同加入淨零減碳行列。

工研院五面向推產業轉型

工研院副院長張培仁指出，面對2050淨零排放挑戰，工研院自2021年成立「淨零永續策略辦公室」，深耕「能源供給」、「需求使用」、「低碳製造」、「環境永續」、「經貿法規」等五大面向，積極推動產業淨零轉型，更透過「永續碳管理平台」，協助企業計算產品生命週期碳足跡，找出減碳熱點，目前已吸引逾700家廠商加入。

並以先進減碳技術研發，成功協助半導體、能源、石化、鋼鐵、農業、電子商務、傳產等多家企業淨零轉型。

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